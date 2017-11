Diot estará hasta cuatro meses más de baja tras su operación de rodilla Antoine Diot, tras su operación de rodilla. / VBC La lesión del francés era peor de lo esperado y reabre el debate interno en el Valencia Basket sobre el protocolo médico con las lesiones JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 20 noviembre 2017, 23:57

valencia. Antoine Diot tiene que ser el regalo de Navidad para el equipo. La frase es propiedad de un destacado miembro del Valencia Basket durante la concentración de tres días en Barcelona, una vez que se tomó la decisión de que el francés pasara por el quirófano para terminar con su calvario en la rodilla izquierda. Todas las previsiones apuntaban a que la intervención por artroscopia debería recuperar al base en un mes, tras limpiar la zona de la plica sinovial que producía la inflamación en la articulación. El problema es que la intervención reveló ayer una lesión más importante, con lo que la recuperación de Diot se prolongará «entre tres y cuatro meses», tal y como comunicó el Valencia Basket en su parte médico oficial tras la operación. La horquilla más positiva coincide con la disputa de la Copa del Rey y la más negativa lleva su recuperación a la Jornada 23 de la Liga Endesa y a la Jornada 27 de la Euroliga. Un auténtico mazazo.

La mala noticia descubierta en la operación realizada por el doctor Mikel Sánchez en Vitoria reabrió una vieja herida interna desde la grave lesión de Van Rossom, que comenzó con un esguince de rodilla y acabó con una operación de dos edemas y una afectación del cartílago. En su momento, esa baja por toda la temporada del belga fue un viaje de no retorno en la relación entre Pedro Martínez y el doctor Miguel Frasquet, jefe de los servicios médicos del club taronja. Hasta el momento, Txus Vidorreta ha llevado de forma mucho más diplomática los problemas físicos de su equipo, teniendo en cuenta que Latavius Williams aún no ha debutado con la camiseta taronja y es baja indefinida, entendiendo como tal que no tiene fecha de retorno estimada, y que el dolor en la rodilla de Diot con el que regresó de la Supercopa ha mutado en una operación de rodilla con hasta cuatro meses de recuperación. Esa horquilla produciría que el francés se perdiera medio año deportivo. Seis meses.

La causante de las malas noticias que ayer llegaron de Vitoria fue, tal y como confirmaron fuentes oficiales a esta redacción, una afectación en el cartílago de la rodilla. En la zona condral. En las distintas pruebas a las que fue sido sometido Diot en el último mes, la última de ellas la del propio doctor Mikel Sánchez, descartaron cualquier afectación del cartílago, del ligamento y del menisco, puesto que la lesión la tenía alojada en la base más profunda del cartílago, una zona donde sólo se puede acceder si se abre la rodilla en una operación. Esa lesión fue la causante, entre otras dolencias, del desplazamiento de rótula que sí que detectó la resonancia a la que fue sometido el galo en Vitoria, tal y como avanzó LAS PROVINCIAS el pasado 17 de octubre.

En la intervención se secó la plica sinovial, el objeto inicial de la artroscopia, y el jugador regresará hoy a Valencia. Durante un mes deberá ir acompañado de muletas para poder desplazarse puesto que tiene que llevar la pierna completamente recta en las primeras semanas. El club siempre ha descartado el fichaje de un temporero, aunque el nuevo escenario será estudiado desde la dirección general a la deportiva. Chechu Mulero admitió, en declaraciones a este periódico, que no se esperaban unas noticias tan negativas tras la operación: «Es una muy mala noticia para el equipo pero estoy convencido de que Diot volverá a ser el jugador de antes de la lesión».