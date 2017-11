DERROTA CON ORGULLO Will Thomas cierra el rebote ante Tomic. / acbphoto/ V. salgado El Valencia Basket da la cara en el Palau pero pierde la segunda plaza Las pérdidas de balón y la fortaleza de Seraphin merman las opciones de un equipo donde Pleiss y Green dieron un paso al frente respecto al viernes JUAN CARLOS VILLENA Lunes, 20 noviembre 2017, 00:23

En el mundo del deporte a nadie le gusta perder. Obvio. Dicho lo cual hay muchas formas de perder un partido de baloncesto, teniendo en cuenta que ningún equipo juega un cinco contra cero sino que lo hace frente a un rival. El Valencia Basket sacó ayer el orgullo en el Palau, tras la dura derrota del viernes en la Euroliga, y llevó a un equipo sin lesionados y con descartes técnicos a un final igualado, con tres jugadores viendo el partido por la tele (Williams, Diot y Abalde) y otro muy mermado físicamente (Dubljevic). Esa es la perfecta definición de lo que ocurrió ayer sobre las tablas del vetusto pabellón del Barça. Fue el clásico partido entre dos equipos grandes con poco oxígeno en las piernas. Con 15 pérdidas de balón por bando, 30 posesiones extra en 40 minutos de juego, los pequeños detalles fueron decisivos. La fuerza de Seraphin y el castigo del Barça a los balones perdidos del rival fueron gotas de agua que en el final apretado resultaron determinantes.

Cuando el pívot francés anotó una canasta más adicional, unos segundos antes a Green no se le concedió ese tiro extra cuando Oriola le hizo falta (otro pequeño detalle), y puso el 71-64 en el marcador a falta de 2:18 para el final del partido, el Valencia Basket se negó a entregar la cuchara. Un triple de ocho metros de Van Rossom (71-67), un tapón posterior de Pleiss a Seraphin en las bombillas del pabellón y otro triple de Green (73-70) llevaron el desenlace a un cara o cruz con 56 segundos por jugar. Los taronja subieron el listón defensivo en la siguiente jugada pero Sanders logró una canasta trabajada (75-72). Green aún tenía dos puntos más en sus dedos (75-72) pero Heurtel clavó un puñal definitivo (77-72) que no pudo ser mitigado por el mate posterior de Pleiss ni por el intento de parar el partido con alguna falta. La 'ley de la ventaja' dio paso al bocinazo final. Una derrota con orgullo no es lo mismo que una sin él.

Con la victoria, el Barcelona arrebata la segunda plaza al Valencia Basket por average, en un grupo de cuatro equipos con 7-2 donde los taronja bajan a la tercera plaza. Tras el parón del próximo fin de semana por las 'ventanas FIBA', que los jugadores de Vidorreta recibirán como una bendición, los taronja volverán, por fin, a la Fonteta para recibir al Andorra el domingo 3 de diciembre.

El paso al frente grupal tras la derrota de Euroliga en el Palau fue evidente y se simbolizó en Pleiss y Green. Los dos fichajes de campanillas en verano. El alemán, consciente de la merma física de Dubljevic, se partió la cara contra todos los interiores del Barça durante 31 minutos, además de sumar 14 puntos y 10 rebotes. El americano recuperó su mejor versión, pidiendo los balones más calientes.

El conjunto catalán volvió a castigar los minutos de desconexión de los taronja, los únicos en el partido, para dar el estirón más serio del primer tiempo con un parcial de 20-6 que llevó el partido del 15-18 al 35-24 tras triple de Heurtel. La gran diferencia con respecto a la cita de Euroliga del viernes es que no fue definitivo, puesto que la reacción visitante en los últimos segundos del segundo cuarto llevaron el marcador al 37-29 al descanso.

La primeros veinte minutos tuvieron dos segmentos muy diferenciados. El primer cuarto estuvo dominado por los bajos porcentajes, que lastraron el 13-16 en el electrónico. La postal cambió de forma sustancial en el segundo y el estirón del Barcelona llegó por la mejora de sus porcentajes (del 5 de 14 en tiros de campo al 11 de 17). En esta ocasión, fueron los valencianos los que se quedaron en 13 puntos y la valoración fue 30-11. Sanders y Tomic sumaron 11 puntos para darle esa pequeña ventaja al parón para el Barça.

El equipo de Sito Alonso intentó otro estirón al inicio del último cuarto (41-31) pero el Valencia Basket contestó con un parcial de 3-11 cerrado con un triple de Van Rossom (44-42). Fue el aviso definitivo para el conjunto catalán de que el escenario no iba a ser el plácido caminar del partido de Euroliga. Eso sí, las dudas ofensivas, el gran fichaje del invierno debe ser Diot al cual se opera hoy de la rodilla en Vitoria, y las pérdidas de balón nunca dejaron a los taronja culminar la remontada. Nunca. Bamberg será una buena ocasión para espantar los males.