La defensa de Sastre marca la ruta

Joan Sastre, en los instantes previos del partido de cuartos de final ante Alemania. El escolta se consagra con la selección tras su partido ante Alemania: «¿Doncic, Dragic? Saldré a comerme en la pista al que me toque» España busca hoy ante Eslovenia la clasificación para la final del Eurobasket

Joan Sastre (Inca, 1991) descuelga el teléfono en la habitación 512 del Hotel Renaissance Polat de Estambul, el imponente cuartel general del Eurobasket. El escolta del Valencia Basket no abandona su humildad habitual, aunque todos los expertos subrayan su trabajo de intendencia como una de las claves para que España haya llegado hoy a la semifinal del torneo buscando, desde las 20.30 ante Eslovenia, el partido donde defender el oro conquistado en Lille hace dos años. La defensa del balear marcó el cambio de tendencia del encuentro de cuartos ante Alemania, antes de la exhibición de un Marc Gasol que fulminó a los germanos.

«Es una sensación muy especial y tengo ganas de que comience el partido desde que acabó el de cuartos», reconoce cuando se le pregunta sobre el cosquilleo que produce estar a unas horas de disputar la primera semifinal de un gran torneo con España. Es evidente que la cita ante la selección eslovena será especial para todos los jugadores de Scariolo, pero para los debutantes es un día subrayado en rojo desde que se desveló la convocatoria: «A nivel personal es un momento muy importante porque es mi primera cita con la selección y jugar para disputar una final de un Eurobasket es algo con lo que siempre soñé. Será complicado porque si algo ha demostrado Eslovenia es que tiene un equipazo». La timidez de Sastre vuelve cuando se le pregunta por la valoración que se está haciendo de su trabajo en el torneo. ¿El mejor defensor exterior del Eurobasket? «Son palabras mayores. Intento hacer mi trabajo y no escuchar mucho lo que dice la gente porque los días que lo haces bien dicen que eres el mejor y cuando no te sale eres lo peor. Se suele cambiar mucho de opinión y en lo único que me centro es en salir a la pista, hacer mi trabajo y dar el cien por cien. Lo que nunca tiene que fallar es la intensidad, eso no depende de ningún factor».

Eso sí, el halago interno sí que valora más «porque cuando los jugadores que están en la selección, o el propio entrenador, destacan tu trabajo es algo que enorgullece y te reconforta para seguir haciendo ese trabajo que puede parecer 'sucio' pero que es importante en los partidos». Si algo demostró en la última temporada con el Valencia Basket es que está preparado para frenar a la estrella exterior del rival. Cuestionado sobre su posible emparejamiento esta noche con Doncic o Dragic lo tiene muy claro: «Son jugadores con mucho talento. Estaré preparado y saldré a comerme en la pista al que me toque».

España afronta hoy su décima semifinal consecutiva en un Eurobasket. Un momento para ponderar el esfuerzo de todos los responsables que han contribuido a que la selección haya estado siempre en la lucha por las medallas desde 1999. «Habla muy bien de todos los jugadores españoles que han pasado por estas últimas dos décadas, los que estamos ahora y los de antes. No todo es Pau o Marc Gasol aunque es cierto que son jugadores fundamentales en este ciclo de éxitos de la selección. Esperemos que sea una racha que no pare aquí, aunque sabemos que no será fácil», sentencia.

Su renovación con el Valencia Basket hasta 2021, con una cláusula muy alta, es el mejor aval para que el aficionado taronja no tenga que preocuparse por su explosión con España: «He firmado cuatro años más en Valencia y lo único que quiero es disfrutar con la Euroliga que nos hemos ganado con nuestro trabajo». El balear se perderá el domingo, junto a Vives y San Emeterio, la subida de la bandera de la ACB al techo de la Fonteta. «Si nos traemos el oro se llevará mucho mejor», bromea antes de lanzar un reto al club. ¿Izada privada para ellos si vuelven con el oro? «Es un buen trato».