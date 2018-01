Damjan Rudez: "Si me quieren me tienen que renovar hasta final de temporada" Damjan Rudez, durante un entrenamiento en la Fonteta. / damián torres El croata afirma que busca estabilidad a partir del 30 de enero: «Ojalá se llegue a un acuerdo pero no me gustaría esperar al último día» JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 21 enero 2018, 00:12

El Valencia Basket tiene que ejecutar en los próximos días su decisión sobre Damjan Rudez, cuyo contrato temporal termina el 30 de enero. El jugador, tras no contar para Vidorreta durante su primer mes y medio de taronja, ha ido apareciendo más en las rotaciones en los últimos partidos, aunque con un rendimiento irregular. Tras dos buenas actuaciones frente el Fenerbahce y el Barcelona en Euroliga, en Kaunas volvió a tener pocos minutos pese a la lesión de Dubljevic.

-¿Qué conclusiones saca del partido ante el Zalgiris?

-Es Kaunas demostramos carácter y aunque no conseguimos la victoria estamos contentos con nuestro juego, cuando lo das todo puedes aprender siempre de las derrotas.

-¿Qué sintieron en la pista cuando la afición lituana les despidió con una ovación tras el choque?

-Nos dio mucho orgullo porque los jugadores peleamos siempre para que se nos reconozca el trabajo. Sentir algo así en un pabellón rival es muy bonito. Kaunas es una ciudad de baloncesto y se valora el esfuerzo de todos los equipos. Hay una gran cultura de baloncesto y quisieron reconocer nuestro sacrificio con ese aplauso final. Es buena señal.

-¿Cómo se siente dentro de la rotación del equipo?

-Ahora estoy muy contento de estar por fin en la rotación. Me encuentro cada partido mucho mejor y estoy encontrando mi ritmo. Siento la confianza del entrenador. El primer mes y medio fue muy difícil porque no encontré el ritmo al no jugar, es difícil demostrar lo que puedes hacer cuando tienes pocos minutos. Ahora me encuentro mucho mejor y puedo aportar más.

-¿Piensa que va a seguir?

-Es algo que no me preocupa demasiado. No se cual es el plan del club. Desde el primer momento que llegué lo he dado todo para demostrar que soy un jugador que puede aportar al equipo, que soy un profesional. No estoy preocupado con lo que va a pasar, me gustaría quedarme porque me encuentro bien con mis compañeros y creo que lo mejor para el Valencia Basket esta temporada está por llegar. Me gustaría ser parte de eso pero no depende de mí.

-Latavius Williams va a regresar a España en unos días. ¿Aceptaría un nuevo contrato temporal?

-No hay contratos temporales a partir de ahora. Las cosas son muy claras y si me quieren me tienen que renovar hasta el final de temporada. Estoy buscando un hogar en mi vida de baloncesto, algo con estabilidad y por eso quise volver a España. Ojalá que esa casa sea Valencia

-¿Sabe cuando le van a comunicar la decisión? ¿Le han dicho algo?

-Con el cuerpo técnico tengo buena relación pero no hablamos de ese tema. Sólo quiero hacer mi trabajo en la pista y eso lo dejo para mis representantes y los directivos del club. Ojalá que lleguen a un acuerdo pero no me gustaría esperar hasta el último día para saberlo.

-¿Cuando un jugador vuelve de la NBA sin jugar reflexiona si fue un error dejar el basket europeo?

-En la NBA he visto a muchos jugadores que llegan con un status mucho mejor que el mío y pasándolo mucho peor. Siempre hay que tener los pies en el suelo y entender que la NBA es otro universo. Allí hay que ser humilde y empezar de cero. Al volver a Europa me siento lleno de confianza y de sensaciones buenas. No soy un jugador joven que tiene que demostrar lo que puede hacer.