Cuatro diamantes para Vidorreta Josep Puerto, atento a las explicaciones de Jaume Ponsarnau durante un tiempo muerto. / acbphoto El Valencia Basket ha diseñado una estructura que participará en la Liga EBA, con Ángel Cepeda al mando, para pulir al jugador catorce Hlinason, Puerto, Savic y Rico alternarán el filial taronja con el primer equipo JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 24 julio 2017, 01:19

El Valencia Basket defenderá su flamante condición de campeón de la ACB en una temporada donde el club pretende, además de sostener el crecimiento del primer equipo, poner una sólidas bases en la estructura de L'Alqueria del Basket, que levantará el telón de forma oficial en diciembre. Todos los movimientos corresponden al mismo patrón y están coordinados desde la dirección deportiva de Chechu Mulero. Desde ahí se abren dos ramas; la masculina de Andreu Casadevall y la femenina de Esteban Albert, donde el equipo senior entrenado por Rubén Burgos luchará por el ascenso a la Liga Femenina. Esa subida de escalón también se podrá observar en el filial, donde Txus Vidorreta tendrá un vivero de talento para las necesidades eventuales de la primera plantilla. Cada movimiento del equipo de EBA se ha realizado con un motivo, para pulir las posibilidades que se puedan abrir como jugador número catorce de la primera plantilla.

La evolución del mercado, con la apuesta fuerte de la entidad valenciana para retener a Dubljevic y Diot, aparcó la idea inicial de ir a una plantilla más larga que la anterior, que se diseñó con trece fichas antes de la 'espantada' de Jankovic al pedir salir del club tras ser el primer descarte para la ACB. Aunque en la última reunión de la asamblea de clubes se acordó elevar de 10 a 15 el máximo de cambios permitidos en las plantillas una vez iniciada la temporada, el Valencia Basket ha diseñado un sistema para no tener que utilizar esos comodines en los jugadores de talento que puedan subir del filial. La normativa permite que se puedan inscribir a jugadores Sub 22 en los partidos de la Liga Endesa sin que contabilice ninguna de esas opciones. En la Euroliga no existe esa barrera puesto que, al igual que en la Eurocup, los equipos trasladan al inicio de la competición una lista amplia de jugadores.

El filial del Valencia Basket, sin desmerecer al resto de sus componentes, contará con cuatro diamantes al servicio de Txus Vidorreta. Del que más se está hablando, se lo ha ganado a pulso tras completar una brillante participación en el Eurobasket U20 de Creta, es de Triggvi Hlinason. El islandés ha sido la referencia de su selección, que ha acabado octava, con unos números que impresionan; 16 puntos y 11,5 rebotes (tercero del torneo) a lo que ha sumado el liderato en tapones (3,1) y valoración (25,6), siendo el cuarto jugador en minutos en pista de todos los participantes (32,8). Una auténtica joya, a sus 19 años y 215 centímetros, que ha demostrado que tiene potencial para soñar. En cuanto siente las bases defensivas, más allá de los tapones, y en los movimientos al poste, puede dar el salto al primer nivel senior. El seleccionador absoluto ha premiado su trabajo incluyéndole en la primera lista de Islandia para disputar el Eurobasket de septiembre. Hlinason será el sexto pívot taronja, el recurso para cualquier eventualidad interior.

En el juego exterior, el nuevo técnico del Valencia Basket tendrá tres buenos relevos. Andrés Rico, base se 20 años, asegura calidad en el puesto de uno. El madrileño se formó en la generación junior de Doncic y Yusta, con los que arrasó en el Real Madrid de la categoría en 2014 y 2015, y tras superar una lesión en la espalda recala en la Fonteta con el aval de haber debutado en la ACB con el Gipukzoa, de la mano de Ponsarnau. Emil Savic completará su segundo año de formación en Valencia mientras se pule su posición dentro de la pista, puesto que puede realizar las tres exteriores. El croata ha participado en la División B del Eurobasket U20, donde no ha tenido tantos minutos como Hlinason.

La gran esperanza valenciana es Josep Puerto. El alero sigue progresando a buen nivel y será uno de los jugadores a seguir en el Eurobasket U18 de Eslovaquia, con Berni Álvarez como técnico ayudante. Puerto fue de los más destacados en el torneo previo de Albacete. Vidorreta contará con una plantilla de trece, en cuanto renueve Sato, y la ficha catorce saldrá de la cantera.