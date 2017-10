«Voy a convocar a los jugadores de Euroliga, nos ampara la ley» Jorge Garbajosa conversa con Patrick Baumann, secretario general de la FIBA, durante la inauguración de L'Alqueria del Basket. / jesús signes El presidente de la FEB manda un mensaje de tranquilidad a los internacionales taronja: «No les vamos a poner en un compromiso» Jorge Garbajosa Presidente de la Federación Española de Baloncesto JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 2 octubre 2017, 01:53

Jorge Garbajosa (Torrejón de Ardoz, 1977), aprovechó su visita a la puesta de largo de L'Alqueria para seguir tendiendo puentes en busca de una solución para los problemas de calendario del baloncesto europeo. El presidente de la FEB sigue dispuesto a convocar a los jugadores de equipos de Euroliga, entre ellos los del Valencia Basket, para los primeros partidos clasificatorios para el Mundial 2019, en noviembre. Esa semana hay un partido de la competición continental de clubes, con lo que llegado el momento los jugadores y equipos deberán tomar partido. Un problema.

-¿Qué supone una instalación como L'Alqueria del Basket?

-Es un lujo porque está pensada para los chavales. En el baloncesto profesional las cosas están muy desarrolladas pero pensar que es una instalación profesional, por materiales y servicios, enfocada a la cantera y a la formación es maravilloso. Me hace especial ilusión que se englobe la formación académica, la de los valores y la deportiva. Es un complejo que va a ser un ejemplo y un impulso para otras instituciones.

-Sin olvidar el pasado.

-Me gustó mucho que el club se acordara de su historia y el gesto con Luengo, Rodilla y Vukovic, que está pasando un momento complicado y seguro que es un empujón para su estado de ánimo, es muy importante. En L'Alqueria se va a formar jugadores y entrenadores y que tengan siempre presentes a las leyendas del club es muy bonito.

-¿Le ha sorprendido el crecimiento deportivo del club este año?

-El 2017 del club parece un guión de cine escrito a la perfección en su treinta aniversario; con el título de Liga, el de Supercopa y la construcción de una instalación maravillosa para la cantera. Me alegro mucho de que el Valencia Basket haya tenido la recompensa del título de la ACB por su apuesta por el jugador nacional.

-¿Es un oasis esa apuesta?

-Me alegro por muchos motivos, primero por los jugadores porque muchos son amigos míos pero también por demostrar a todo el mundo que el jugador nacional te da un plus. No sólo por imagen e identificación, que por supuesto, sino por la valía y el carácter del jugador nacional, que es de primer nivel.

-¿Le gustaría que se hablara dentro de poco del 'pacto de L'Alqueria'? En Valencia coincidieron todos los estamentos implicados.

-En cuanto a la parte federativa, incluyo a la FIBA, estamos dando pasos para llegar a acuerdos pero hay algo que no podemos olvidar, nosotros tenemos que velar por los intereses de todos y no de unos pocos. Aún así creo que el paso que ha dado la FIBA con su propuesta de calendario es muy generoso y demuestra a las claras la voluntad negociadora, de consenso y de compatibilizar las competiciones.

-¿Sigue dispuesto a convocar a los jugadores de Euroliga para la ventana de noviembre, como Sastre, San Emeterio o Vives?

-Por supuesto que voy a convocar a los jugadores que participan en la Euroliga. Pero no es una postura de fuerza sino que es lo normal. La Euroliga dice que no para esa semana y a nosotros nos ampara la ley. La Ley del Deporte claramente que un jugador tiene la obligación de acudir a la llamada de la selección.

-¿La solución pasa tan sólo por conjugar el verbo obligar?

-No quiero pensar en la obligación, pienso en el compromiso de los jugadores, de los que llevan muchos años en la selección como San Emeterio o de los que acaban de llegar como Sastre o Vives, que ya estuvo en 2015 y que ha vuelto para quedarse si todo va como tiene que ir. Ellos siempre demuestran compromiso por estar y el orgullo que es para ellos jugar con la selección nacional. El Valencia Basket también ha expresado durante el Eurobasket que para ellos también es un orgullo que los jugadores jueguen con España. Esa retroalimentación es la que tenemos que defender.

-¿Qué hará la FEB si los clubes de Euroliga no ceden a sus jugadores?

-Si ocurriera sería ir contra la Ley del Deporte y, como es una cuestión de lógica, habría que aplicar esa normativa. Nunca vamos a ir contra los jugadores, no les vamos a poner en un compromiso. Tienen todo el derecho de representar a su selección si así lo consideran y nosotros estamos en la obligación de hacer la mejor selección posible.

-Se muestra tajante.

-No hay que olvidar que no son partidos amistosos sino oficiales. Si no nos clasificamos el Mundial de 2019 no habrá selección absoluta masculina hasta 2021 porque también quedaríamos fuera de los Juegos de Tokyo. Podemos estar perfectamente retirando a Pau Gasol de la selección. No nos podemos permitir retirar a Pau por no llegar a acuerdos. Sería un error histórico.

-¿Le gusta el último acuerdo de la ACB de reducción de la Liga a 16 a dos años vista?

-Es un acuerdo que ya se había aprobado en junio y para mí fue una frustración que la ACB lo tumbara. En cuanto a la Federación se refiere el dinero no fue un motivo de discusión porque iba a revertir directamente en los clubes. Nosotros de los hablábamos es que todos debíamos poner de nuestra parte para el bien común y queremos tener la misma actitud dialogante de los demás.

-El CSD considera que Valencia Basket es un buen mediador.

-Siempre hemos tenido un buen entendimiento con el Valencia Basket, desde Juan Roig a José Puentes, Esteban Gallego o la Fundación Trinidad Alfonso. Cuando llegué a la FEB se firmó un convenio con ellos y nuestra relación es inmejorable.