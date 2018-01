Gen competitivo pese a las lesiones El Valencia Basket celebra el título de la Supercopa en Las Palmas. / efe/ ángel medina El Valencia Basket presenta un balance similar al resto de españoles en la Euroliga JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Martes, 9 enero 2018, 00:10

El Valencia Basket regresó el domingo de Vitoria después de culminar la primera parada de su particular cuesta de enero, con tres partidos durísimos fuera de casa frente al Unicaja y el Baskonia. En los tres tuvo opciones de victoria pero tan sólo pudo rascar, con remontada histórica, el triunfo frente a los malagueños en la Euroliga. Teniendo en cuenta que en esas tres citas los taronja siguieron acumulando seis bajas por partido, puesto que Sergi García no debutó frente al equipo de Pedro Martínez, el balance global de la temporada tras la primera semana de 2018 es positivo. Tras la cita en el Buesa Arena, el número de ausencias por lesión en los valencianos se eleva a 129 en los primeros 33 partidos de la campaña. La media es de 3,9 por envite. Más allá de ahí, el aspecto subjetivo de cada persona marcará si es poco o muy positivo, puesto que sumando las tres competiciones el balance (17-16) es muy similar al del resto de españoles en la Euroliga, que también están sufriendo el mismo calendario exigente pero que no han tenido la misma plaga de lesiones.

La única excepción es la del Real Madrid. Muy ponderable. El conjunto blanco también tiene de baja a jugadores importantes pero han mantenido el nivel competitivo, con fichajes y la continuidad de su proyecto. Algo que no suele destacarse pero que, cuando un equipo acumula bajas, es decisivo. Los automatismos de la plantilla con Pablo Laso, en el cargo desde 2011, es imposible que los tengan, por ejemplo, los jugadores del Valencia Basket, que conocen a Vidorreta desde agosto. Alguno de ellos, como los internacionales, desde septiembre.

Tras tocar fondo en el aspecto físico en las horas previas del partido ante el Panathinaikos del pasado 28 de diciembre, donde tras la lesión de San Emeterio y la fiebre de Abalde, se tuvo el riesgo de acumular siete bajas ante los griegos, el paso al frente a nivel deportivo, liderado por los veteranos, ha sido evidente. Tres triunfos en los últimos cinco partidos y en las dos derrotas opción de victoria hasta los últimos segundos. Las actuaciones de Rafa Martínez, Van Rossom y Pleiss, los más regulares en este último tramo, han aguantado el barco hasta que comiencen a regresar los lesionados. La luz, si no hay más sorpresas, debe aparecer desde esta semana. Sergi García, con el alta deportiva, tendrá sus primeros minutos en la doble cita, ante el Fenerbahce y el Tecnyconta Zaragoza. Joan Sastre, que desde el 2 de enero ha aumentado las cargas de trabajo, oposita a volver en la siguiente, donde el Valencia Basket tendrá tres partidos (dos de Euroliga ante el Barcelona y el Zalgiris y frente al Fuenlabrada en la ACB para cerrar la primera vuelta).

La incidencia de las lesiones tiene un reflejo claro en el balance del inicio de temporada de los taronja, donde las bajas y la carga de minutos a los 'sanos' tuvo su máxima intensidad durante los negros meses de noviembre y diciembre. Tras el título de la Supercopa, los valencianos comenzaron la Liga Endesa con un balance de 7-1 y la Euroliga con otro de 3-1. Desde esos picos de forma, en la competición española presentan un 3-4 y en la continental un 2-10. Es decir, del 12-2 contando la Supercopa a un 5-14.

El Baskonia también ha sufrido en el inicio de campaña. A Vidorreta se le pidió el domingo en Vitoria una reflexión sobre el calendario y la incidencia en su equipo. El vasco apuntó al nivel de la ACB y la exigencia del nuevo formato de la Euroliga: «La Liga Endesa no tiene el mismo nivel que otros campeonatos nacionales. Aquí cada fin de semana tienes un partido importante al que hay que sumar a la carga de Euroliga, donde disputas partidos contra los mejores cada semana. Nuestro balance es positivo porque estamos con una plaga de lesiones que todos conocen».