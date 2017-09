El club ata el fichaje de Van Rossom

El Valencia Basket ha trabajado en los despachos en las últimas semanas para conseguir un refuerzo exterior que complemente la plantilla de Vidorreta, como estaba estipulado en el diseño original de la misma. La negociación que estaba abierta, tal y como avanzó ayer este periódico, era la de Van Rossom. Según confirmaron fuentes conocedoras de la operación, el acuerdo, hasta junio, está cerrado y en el seno de la entidad de la Fonteta son optimistas al respecto de hacer oficial en las próximas horas la vuelta del jugador belga, en cuanto se cierren los famosos flecos de cada contrato. La lesión de Diot, que se resintió en la semifinal de la Supercopa de su dolor en la rodilla izquierda que arrastra desde el Eurobasket, activó la búsqueda de un base, más allá de la ayuda de Pedro Llompart en el día a día. El base dejó la puerta abierta a su vuelta al Valencia Basket cuando el club decidió no renovar su contrato, dejando claro que entendía las razones iniciales para realizar ese movimiento. Tras su gran nivel en el Eurobasket, Van Rossom ha ido valorando las ofertas que le han llegado esperando que una de ellas fuera de un equipo de Euroliga. El con junto taronja es, a nivel deportivo, de las más apetecibles que ha tenido encima de la mesa. En cuanto se confirme de forma oficial su fichaje la plantilla del Valencia Basket se elevaría a trece jugadores con contrato hasta junio y no cerraría la puerta a Sato. Si algo quiso dejar claro ayer el club es que la negociación con Van Rossom no comenzó por el problema personal del africano, sino por la lesión de Diot.