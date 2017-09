El club dedica dos pistas a Luengo y Rodilla y la sala de entrenadores a Miki Vukovic El recinto de estudio tendrá el nombre de '16 de junio de 2017' en honor a la fecha en la que el Valencia Basket ganó la ACB al Real Madrid J. C. VILLENA Jueves, 28 septiembre 2017, 00:21

valencia. Uno de los momentos más emotivos en la puesta de largo de L'Alqueria tuvo como protagonistas a tres históricos del Valencia Basket. Del Pamesa. Cuando Juan Roig anunció que la pista 1 llevaría el nombre de Víctor Luengo y la pista 2 el de Nacho Rodilla las lágrimas aparecieron en el rostro de las dos leyendas. No era para menos. Poco después, el propietario nombró al otro gran fetiche del imaginario 'azulejero': «La sala de entrenadores tendrá el nombre de Miki Vukovic. El entrenador que más ha influido en todos nosotros, en el masculino y en el femenino». La ovación fue atronadora. El histórico técnico, que llevó al club a su primer título con la Copa del Rey en 1998, está en Valencia pero con un delicado estado de salud. Su hijo agradeció el gesto.

«No voy a esconder que cuando me comunicaron que una de las pistas de L'Alqueria iba a llevar mi nombre me emocioné y hoy a vuelto a ocurrir cuando Juan Roig lo ha anunciado junto a la pista de Víctor Luengo», reconoció Rodilla a este periódico tras la presentación. El edetano, que continuará esta temporada al frente de la cantera del Fuenlabrada, también quiso tener un recuerdo para el técnico de Tuzla: «Me ha tocado mucho la fibra que la sala de técnicos lleve el nombre de Miki porque es un orgullo y un reconocimiento más que merecido. Él empezó el camino que ha llevado al Valencia Basket a convertirse en un grande de Europa». El base de Lliria es uno de los grandes candidatos a figurar dentro de la nómina de trabajadores de L'Alqueria. Su nombre, puesto que no perteneció a la cantera del Pamesa, no está en el 'Mur del Somnis', donde figuran los 40 jugadores que han debutado en el primer equipo saliendo de la base.