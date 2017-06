La clave San Emeterio Los aficionados reciben a Oriola en los prolegómenos del partido de ayer. / jesús signes El alero taronja gana el duelo generacional a Doncic con una Fonteta volcada que repetirá llenazo para el cuatro partido El cántabro sujeta al Valencia Basket en los momentos críticos TONI CALERO Jueves, 15 junio 2017, 01:04

valencia. Un partido de puño cerrado y un desierto en ataque. Sobre las espaldas de las defensas se escribieron los primeros diez minutos del tercer partido de la final. Errores, muchos, aro pequeño y ni siquiera una visita a la línea de tiros libres. El 11-16 del parcial que abría el duelo hablaba de la lucha de pizarras entre Laso y Pedro Martínez y el exceso de tensión, clave, acumulado por el Valencia Basket. Necesitó la rotación taronja de un respiro, alguien capaz de ver el hueco y profanarlo. Y ahí apareció un clásico, Fernando San Emeterio.

Fue un triple del cántabro el desenlace perfecto a un parcial de 0-9 que igualaba el partido y hacía viajar las dudas en dirección al banquillo del Real Madrid. La irrupción de San Emeterio posibilitó la mínima ventaja del Valencia Basket al descanso (36-35) pese a Luka Doncic, un talento desbordante, el mirlo que llegó de Eslovenia y cuya próxima y quizás rápida parada sea la NBA. El segundo acto fue un toma y daca entre un veterano de mil guerras y el Doncic que enfurecía a Laso por sus abusos individuales aunque las acabara metiendo. Al descanso nadie llegó a las cifras de San Emeterio (doce puntos, tres rebotes, dos asistencias) o Doncic, que se fue a los once puntos y cuatro capturas en apenas diez minutos de juego.

El cántabro de 33 años y el esloveno de 18 fueron los grandes protagonistas sobre el parqué hasta el ecuador del duelo y ambos se hicieron a un lado en el tercer cuarto para asistir a la exhibición de Will Thomas, atrevido en ataque y duro para frenar al Real Madrid. Iba engordando estadísticas San Emeterio con Doncic en el banquillo esperando turno. Laso no dio entrada al chaval hasta los últimos coletazos de la tercera entrega, con el Valencia Basket desatado y el partido, así lo supo leer Pedro Martínez, preparado para manos expertas. El conjunto taronja pegó un buen golpe y encaró los últimos diez minutos ocho arriba. No era una renta definitiva por tiempo y calidad del adversario, pero las sensaciones volcaban todo el favoritismo para el cuadro local.

Lo que vino después no fue sino la comprobación de que el Real Madrid estaba a oscuras y el Valencia Basket imparable. A San Emeterio le sentaban bien los descansos y a Doncic, fatal las prisas: en una penetración llegó incluso a encararse con Sikma. El duelo generacional se lo embolsó el '19' de la rotación valenciana, que ingresó en la ACB cuando Doncic cumplía un año. San Emeterio dejó su hoja de estadística bien servida, con quince puntos, cinco rebotes y tres asistencias, sólo superado por Thomas. Aún valoró más Doncic (20), pero sus trece puntos y ocho rebotes no bastaron para que el Real Madrid asaltara una Fonteta que entiende los momentos. Y este es histórico (segunda final ACB) y necesario para quitarse la maldita espina de aquel partido ante Unicaja en el que se escapó, cuando parecía imposible, la Eurocup.

El llenazo en el pabellón de Hermanos Maristas era de esperar. No había dudas de que la grada respondería a la llamada de una finalísima. Se fueron cumpliendo las rutinas de anteriores choques decisivos: el recibimiento a los jugadores, dos horas antes el partido, para empezar. Los abucheos a Rudy Fernández y en menor medida a Pablo Laso cuando el autobús del Real Madrid alcanzó la Fonteta. La animación, americanizada, en el calentamiento de los jugadores. Fue a quince minutos de empezar el tercer partido de la final cuando Juan Roig y Paco Raga mataban los nervios charlando a pie de pista, expectantes por saber qué versión ofrecería el equipo taronja. El ruido ya era ensordecedor cuando los doce jugadores del Valencia Basket saltaron a pista entre una nube de aficionados. El pasillo de la afición dio paso a los tiros previos al choque. Vives, pese a las molestias, estaba «lo suficientemente bien» para competir. Y los asientos de la Fonteta estaban a reventar para cuando la bola se fue al aire para el salto entre Dubljevic y Ayón.

Las broncas justas

El primer gran enfado del público con el trío arbitral que comandaba Hierrezuelo llegó por una inexistente falta de Oriola sobre Carroll. Luego cometería otra el pívot (su tercera) y ahí llegó el cántico de 'ACB manipulación' que no volvería, entre otras cosas, porque la portentosa segunda mitad del Valencia Basket impidió un final apretado y de decisiones arbitradas complicadas. Las referencias de la Fonteta -que se volverá a llenar mañana para vivir el cuarto encuentro de la final- a los colegiados se limitaron en el último cuarto a las protestas por otra falta de Oriola, pero no hubo más.

A la resurrección del Valencia Basket en la segunda mitad asistió un clásico de estos encuentros, el seleccionador Sergio Scariolo. El italiano lo vio, entre otros, con el técnico Andreu Casadevall, Facu Campazzo, el máximo responsable de la ACB Francisco Roca y el presidente honorífico de la Liga, Eduardo Portela. Ximo Puig, jefe del Consell, tampoco quiso faltar a la cita, histórica, en esta final de una ACB que acaricia el Valencia Basket.