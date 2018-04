Cita del Valencia Basket femenino con la historia Las valencianas Irene Garí, Esther Díaz y Begoña Pallardó celebran la clasificación para la final por el ascenso. / miguel ángel polo El Valencia Basket buscará el ascenso a la Liga DIA frente al Celta | Las taronja ganan con facilidad al Aros León y quieren devolver a la ciudad a la máxima categoría seis años después del adiós del Ros JUAN CARLOS VILLENA Valencia Domingo, 29 abril 2018, 01:27

Valencia tiene hoy una cita con la historia. No el Valencia Basket, sino la ciudad. Los aficionados al baloncesto femenino han estado huérfanos durante seis años desde la desaparición del Ros Casares en el punto más álgido de su historia, recién conquistado el título de la Euroliga. Esa herida de 2012 puede comenzar a saturar unos minutos antes de las diez de la noche, si el conjunto taronja logra el ansiado ascenso a la Liga Femenina DIA. Debe ser el momento en el que, durante unas horas, se olviden los colores de las camisetas de la ciudad y todos remen del mismo lado. Al final, tener un equipo en la máxima categoría beneficia a toda la escala del baloncesto femenino de la Comunitat. El histórico Celta, que cuenta en sus filas con la valenciana Itziar Germán y con un talento con gran proyección como Raquel Carrera, será el último obstáculo para el ansiado ascenso. Ayer fueron 4.800 los espectadores que presenciaron la clasificación del equipo de Rubén Burgos para el partido decisivo, superando el aforo del derbi frente al Claret. El deseo del club es acercarse hoy a los 6.000. Sería una cifra imponente, sólo comparable a las finales de la Liga Femenina del Ros Casares. Palabras mayores.

Para que la fiesta fuera completa en la Fonteta, el técnico taronja accedió al grito de la afición de acabar el partido con cinco valencianas en pista. El símbolo de las raíces del inicio del proyecto, cuando Juan Roig rescató a las categorías inferiores del Ros y ese primer equipo senior, amateur, consiguió el ascenso a la Liga Femenina 2 en aquel inolvidable partido frente al Canoe en Castellón, con canasta ganadora de Pallardó. La base, junto a Leles Muñoz, Esther Díaz, Virginia Sáez y Rebeca Cotano, terminaron el partido. Las cinco formaban de aquel primer equipo taronja que ascendió a la categoría de plata. Es más, cuatro de ellas fueron titulares aquel día. La quinta, María Doménech, presenció ayer el partido desde la grada de la Fonteta. Cerrando el círculo.

El Valencia Basket saltó al partido ante el Aros con la tranquilidad de tener la clasificación en el bolsillo, tras el triunfo del Ensino frente al Claret, pero con las ideas muy claras. Mantener el nivel de intensidad muy alto era la única manera efectiva de preparar el partido decisivo ante el Celta. Tras el 3-2 inicial, un parcial de 0-19, con Aleksic y Ramona de estiletes, comenzó a dejar claro que el encuentro no iba a parecerse al guión de los dos precedentes de las taronja en la Fase Final (3-21). Al final del primer cuarto, la diferencia ya era de veinte puntos (7-27). El mejor guión para dar descanso a buena parte de la columna interior del equipo, la más desgastada por la acumulación de minutos. Pocek no entró a la pista ningún segundo, mientras que Tirera no llegó a los 19 minutos. La circunstancia se convirtió en una gran oportunidad para Bennet, que contribuyó con 14 puntos y 8 rebotes.

La renta no dejó de crecer en el segundo cuarto, hasta llegar a un nuevo pico tras un triple de Cotano a cinco minutos para el descanso (12-35). La entrada de la capitana Leles Muñoz provocó la primera ovación de la tarde. La valenciana, recién salida de una grave lesión, respondió con un triple a los pocos segundos (18-42). El Aros no pudo evitar que la renta al paso por vestuarios fuera superior a la del final del primer tiempo (21-46).

El tercer cuarto estaba destinado, si el conjunto leonés no bajaba los brazos, a ser el más igualado del encuentro. Así fue. Con un Valencia Basket más preocupado de minimizar los esfuerzos, algo lógico pensando que hoy disputarán el cuarto partido en cuatro días, las castellanas lograron ganar el parcial del tercer periodo, por 15-11, para poner un poco de hielo en la renta valenciana (36-57). El último cuarto fue una fiesta en la Fonteta. Hoy debe llegar la definitiva. La histórica.