El campeón ya cuenta con Green y Doornekamp Green, a su llegada ayer al aeropuerto. / manuel molines Ambos jugadores se muestran encantados de unirse al conjunto taronja y destacan el gran nivel de sus nuevos compañeros Los dos fichajes del Valencia Basket aterrizan en Manises R. D. VALENCIA. Domingo, 20 agosto 2017, 00:27

Los dos nuevos refuerzos del Valencia Basket aterrizaron ayer en el aeropuerto de Manises y de inmediato se pondrán a trabajar con el campeón de la ACB en el inicio de la pretemporada. Erick Green y Aaron Doornekamp ya se encuentran en la ciudad para unirse al conjunto taronja la próxima temporada. Ambos mostraron ilusión por sumarse al proyecto del conjunto de la Fonteta.

«Es una gran oportunidad, estoy encantado de estar aquí», expresó Green. El escolta norteamericano destacó sus ganas de «ayudar al equipo a llegar lejos en la Euroliga» en esta próxima campaña. «Valencia es una gran ciudad, he oído cosas muy buenas del equipo, tienen grandes jugadores. Estoy muy emocionado de estar aquí y espero que pueda ayudar al equipo a seguir peleando por levantar títulos», aseguró.

No obstante, Green reconoce que será complicado que el equipo mantenga el excelente nivel de la pasada campaña. «Va a ser muy difícil repetir lo que este equipo logró el año pasado, pero creo que tenemos un gran equipo. He visto al equipo en vídeo, he estado mirando partidos de la temporada pasada y creo que puedo ayudar mucho, aportar algunas cosas que al equipo le pueden venir muy bien, que puedo darle algo diferente. El año pasado hubo un equipo magnífico que ganó la Liga Endesa y eso es muy difícil de repetir, pero lo vamos a intentar».

Sobre su nuevo equipo, el escolta apuntó: «Me encanta la plantilla que tenemos. He estado viendo algunos partidos de ellos con sus selecciones nacionales, he estado en contacto con algunos jugadores que estaban en el equipo el año pasado como Will Thomas».

Por su parte, Doornekamp llegó a Manises una hora más tarde, desde Canadá y acompañado por su familia, y al ser preguntado por las razones que le llevaron a unirse al proyecto taronja, el ala-pivot canadiense señaló: «Obviamente este es un gran club y quería formar parte de lo que están haciendo aquí en los últimos años. La pasada temporada fue increíble para ellos. Creo que este es uno de los mejores clubes que hay en Europa, es el sitio en el que quiero estar y por suerte ellos también querían que formara parte de esto».

El nuevo interior del Valencia Basket no dudó en deshacerse en elogios con los que serán sus nuevos compañeros: «Me encanta la plantilla, creo que se ha hecho un gran trabajo. Todo el mundo con el que he hablado no ha dicho más que cosas buenas sobre la plantilla que se ha confeccionado. Los nombres hablan por sí mismos. Estoy extremadamente feliz por los compañeros con los que voy a poder jugar esta temporada».

La plantilla taronja comenzará el trabajo a partir de mañana, cuando el campeón comience su preparación para la próxima temporada a las órdenes de su nuevo entrenador, Txus Vidorreta, en una sesión en la que los nuevos fichajes podrán conocer a sus compañeros para la próxima temporada, con la intención de repetir los éxitos imborrables de hace dos meses.