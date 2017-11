«Es un borrón pero estamos disgustados» Viernes, 10 noviembre 2017, 01:09

El técnico taronja no pudo ocultar su decepción tras la dura derrota ante el CSKA: «Es un borrón después de quince partidos pero no estamos contentos, estamos disgustados. Hay detalles que tenemos que mejorar, han cogido más del doble que nosotros en la segunda parte y han anotado muchas canastas fáciles. Hemos notado la falta de ritmo por todos los problemas que venimos arrastrando. Tenemos que corregir sensaciones como las bandejas que hemos recibido, es algo que no podemos consentir. El balance sigue siendo bueno».