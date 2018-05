Bojan Dubljevic: «Sueño con retirarme en el Valencia Basket» El montenegrino confirma que jugará el playoff de la ACB pese a su tendinitis y pide paciencia para el actual proyecto taronja JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Lunes, 28 mayo 2018, 00:09

Bojan Dubljevic (Niksic, 1991) nunca había salido de Montenegro hasta que llegó en 2012 a Valencia. Lo suyo con la ciudad y el club fue un flechazo, hasta exprimir su sexta temporada arrastrando una tendinitis crónica que no evitará que dispute el playoff frente al Gran Canaria, que arranca hoy.

-¿Cómo está de su lesión?

-He sufrido todo el año por el dolor porque tengo la zona inflamada por el esfuerzo. Hay partidos donde he estado mejor pero en los últimos había sentido más dolor y por eso decidimos no viajar a Andorra y tener unos días de descanso para preparar el playoff.

-¿Va a jugar el playoff?

-Sí, con pastillas, voy a por todas. A tope. (se ríe con ganas).

-¿Por qué ha aguantado tantos partidos con el dolor en el pie?

-Porque el equipo me necesitaba en la pista. Creo que el mejor lugar donde podía ayudar era jugando los partidos. Puedo ayudar más en la pista que en el banquillo y es por eso que he aguantado el dolor todo lo que he podido este año. Este verano no hay campeonato con la selección y tengo mucho tiempo para descansar y recuperar el tendón.

-¿Cómo afrontan la serie de cuartos contra el Gran Canaria?

-Todos los rivales que nos podían tocar son muy buenos equipos con lo que todos teníamos claro que lo importante es centrarnos en nosotros, en nuestro juego. Para mí es lo mismo enfrentarme al Unicaja que al Gran Canaria, es obligatorio pasar la primera ronda para jugar las semifinales de la ACB y la Euroliga de la próxima temporada. Eso es más importante que el rival.

-En octubre de 2016 vaticinó en LAS PROVINCIAS que el Valencia Basket iba a ganar la Liga. Le llamaron loco. ¿Siente otra vez la locura?

-Valencia es siempre loca en playoff (vuelve a reír). Es muy difícil ganar dos ligas seguidas, eso creo que lo tenemos claro todos. Debemos centrarnos en la serie de cuartos de final contra el Gran Canaria porque repito que es una obligación pasar la primera ronda. Eso es lo más importante. En el caso de conseguirlo vamos a dar el cien por cien para luchar por defender el título. Hay que ir paso a paso, como el año pasado.

-¿Con tantas lesiones tienen ganas de demostrar que la temporada merece un final feliz?

-Ha sido una temporada con muchas turbulencias. No es fácil jugar tantos partidos con muchos compañeros lesionados. No recuerdo ningún partido donde hayamos tenido a todos los jugadores disponibles. Así está el baloncesto, con la Euroliga hay semanas en las que se juega cada dos días, no es algo fácil porque hay poco tiempo para descansar y tienes que ir de un lado a otro de Europa.

-Vamos, que se ha juntado todo.

-Se ha juntado todo porque además de jugar más partidos, en la Euroliga lo haces contra los mejores equipos de Europa. No hay ningún partido que sea fácil. Hemos tenido siempre cuatro o cinco jugadores importantes fuera y eso lo hace más complicado. En el playoff queremos olvidar todo lo que hemos pasado y demostrar nuestro baloncesto.

-¿Cómo afronta un vestuario tener a más compañeros en la camilla que en la pista?

-Eso es lo más duro que puede pasar a un vestuario, ver que tienes a muchos compañeros sin poder ayudar. En los malos momentos se ha demostrado que tenemos, además de buenos jugadores, muy buenas personas en el Valencia Basket. En el vestuario nos ayudamos todos y siempre hay un apoyo para los compañeros que están lesionados porque hemos pasado casi todos por ahí este año. Estamos todos juntos, activos y lesionados. En los entrenamientos, en el trabajo y en los partidos. No hay distinción, convivimos todos juntos. Eso es importante. Es un detalle que indica que el Valencia Basket es un gran club.

-¿Cómo ha visto a Vidorreta afrontar la plaga de lesiones?

-Durante la temporada he tenido algunas charlas con él porque para Vidorreta era algo nuevo entrenar a un equipo como el Valencia Basket. A los jugadores nos pasa lo mismo, no es fácil la primera temporada en la que juegas la Euroliga. Cuando hablo de que todo el equipo está unido también hablo de los entrenadores y del cuerpo médico y físico. Todos son buenas personas y no se enfadan cuando les dices las cosas. Todo el mundo escucha.

-¿El técnico merece la renovación para que el proyecto iniciado este año tenga continuidad?

-¿Sabes de alguien que venga el primer año a un club y lo gane todo? Yo no lo conozco. Obradovic dijo que necesitas tres o cuatro años para ganar algo. El primero no ganas nada, el segundo puedes llevarte una copa y el tercero y el cuarto ya atacas a todo. No puedes implantar un sistema durante un año, necesitas más tiempo. El Valencia Basket ha necesitado treinta años para ganar una Liga y no queremos esperar treinta más para ganar la segunda. Espero que en los próximos años ganemos otra, para eso necesitas un sistema. Vidorreta ha conseguido, sin mucho tiempo para entrenar, una Supercopa para el club.

-¿Ha faltado por tanto continuidad en el banquillo del Valencia Basket en los últimos años?

-Todos los entrenadores tienen sus sistemas y todos son diferentes. No conozco a ningún entrenador que sea igual que otro. Por eso necesitas un poco de tiempo porque el equipo necesita acoplarse a las ideas de un entrenador cuando es nuevo. El tiempo es lo más importante y necesitamos tener tranquilidad.

-¿Están orgullosos de haber firmado la mejor defensa de la temporada pese a las bajas?

-Tenemos muchos sistemas defensivos y por eso nos adaptamos muy bien a los ataques de los rivales. Creo que jugamos bien en defensa y en ataque. Por eso me pregunto muchas veces lo que podríamos haber conseguido sin tantos jugadores lesionados. Así es el baloncesto.

-El sueño de Dubljevic es...

-Sueño con retirarme en el Valencia Basket, hasta el final de mi carrera, ganando la Euroliga y la Copa del Rey. Tengo la Liga, la Eurocup y la Supercopa y me faltan esos dos trofeos. La Copa la ganó el Valencia hace muchos años pero yo no la tengo. Quiero retirarme con esos dos.

-¿Por qué prefiere jugar en el Valencia Basket antes que en el Real Madrid o el Barcelona?

-He tenido muchas ofertas desde que llegué pero siempre he dicho que mi opción siempre es Valencia. Cuando era pequeño no tenía el sueño de jugar en un equipo determinado. Cuando llegué a Valencia me gustó la ciudad, el club y la afición y para mí es el mejor club del mundo, quiero jugar aquí toda mi vida.

-¿Es una muestra de agradecimiento al club que creyó en usted?

-Cuando era pequeño soñaba en jugar en el mejor equipo del mundo pero no sabía quién era ese equipo, era algo imaginario. Ahora sé que ese club que soñé era el Valencia Basket.

-Vamos, la NBA ni se la plantea.

-No, no. Eso queda muy lejos.

-¿Los Timberwolves le siguen llamando o ya lo dan como caso perdido?

-Sí. Ellos tienen aún mis derechos en la NBA y sus scouts vienen por Valencia para verme y saludarme. No hablamos de nada serio. El que tiene camisetas es mi padre, las camisetas de Minnesota las tiene él. En los Timberwolves saben que me gusta mucho Valencia. Vienen para verme pero no sé para qué más.

-¿Renovaría a Rafa Martínez?

-Sí.

-Rotundo.

-Rafa Martínez es para mí el capitán del Valencia Basket toda la vida.

-La afición le ha premiado con el Trofeo al Esfuerzo.

-Rafa es un ejemplo para todos, el líder del Valencia Basket. Cada día entrena al máximo, nunca le he visto aflojar. Tiene 36 años y nunca le he visto una mala palabra. Todos los días da el cien por cien.

-¿Qué opina de la guerra eterna entre la Euroliga y la FIBA?

-Siempre están peleando pero los que sufrimos somos los jugadores. Nadie piensa en nosotros. Necesitamos descansar y recuperarnos, tenemos vida. Por eso hay tantos jugadores lesionados. Todos los jugadores importantes en el Eurobasket se lesionaron, como le ocurrió a Llull o a Diot.