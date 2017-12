El base del futuro ya es taronja L'Alqueria ofreció una imagen espectacular durante la jornada de ayer. / isaac ferrera El balear firmó ayer su contrato en la Fonteta, conoció las instalaciones de L'Alqueria y está superando una pequeña lesión muscular El Valencia Basket ficha a Sergi García hasta 2021 tras abonar 350.000 euros JUAN CARLOS VILLENA VALENCIA. Domingo, 10 diciembre 2017, 00:36

El Valencia Baket cerró ayer el fichaje de Sergi García (Palma de Mallorca, 1997), tras abonar al Tecnyconta Zaragoza los 350.000 euros de su cláusula, por las próximas tres temporadas y media con lo que el balear se compromete con el conjunto taronja hasta junio de 2021. Curiosamente, tras una matinal donde la afición maña mostró su descontento con el movimiento en las redes sociales del Valencia Basket, provocando algún bloqueo por insultos, su primera imagen como nuevo jugador de la entidad de Juan Roig fue saludando a los infantiles del club aragonés. «¡Es Sergi García!», gritó uno de los chavales al verle pasar por los pasillos de L'Alqueria del Basket. El base no dudó en aparcar unos segundos la visita a su nueva casa, donde estuvo acompañado por su familia, su agente José Ortiz y el director deportivo taronja tras firmar su contrato en las oficinas del club.

Antes de viajar a su nueva casa, donde dedicó precisamente las primeras horas a escoger dónde residirá a partir del lunes, el base se despidió del Tecnyconta a través de una carta, donde reconoció que el del actual campeón de Liga era un tren que no podía dejar pasar: «Toca cerrar esta maravillosa etapa ante una oportunidad que no podía desaprovechar. Solo puedo decir que este es el mejor club y la mejor ciudad en la que he podido formarme como jugador y como persona». El mallorquín llegó a Zaragoza en 2013 en su primer año junior.

Chechu Mulero valoró el fichaje a LAS PROVINCIAS tras la disputa de la fase previa de la Minicopa: «Sergi está demostrando esta temporada que ya es una realidad del baloncesto español. Ha debutado en la selección, es un jugador que anota, dirige y tiene mucha energía en el juego. Junto con Van Rossom y Vives está capacitado para llevar al equipo y a la vez es compatible, un jugador diferente con físico, frescura y buen tirador. Sus piernas son de primer nivel». El director deportivo justificó el fichaje, previo pago de la cláusula, por la plaga de lesiones del Valencia Basket: «No me gusta hacer cambios durante la temporada pero nos hemos visto obligados a buscar una solución. Es un jugador que nos gustaba para el futuro pero no lo hemos podido demorar».

Con el movimiento, el Valencia Basket se ha adelantado al Madrid y Barça aunque la entidad de la Fonteta es consciente del malestar generado en Zaragoza: «Entiendo que estén molestos porque a nadie nos gusta que nos toquen la plantilla pero quisimos ser muy transparentes con el Zaragoza. Nos trasladaron el coste de la cláusula y la hemos pagado. La cláusula de rescisión es una parte más del contrato». La llegada del 'base del futuro', con sus 193 centímetros destaca por su versatilidad, no cierra las puertas a Guillem Vives, pese a que acaba contrato en junio. El balear se está recuperando de una pequeña lesión muscular pero se espera que en una semana esté a disposición de Vidorreta.