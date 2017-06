Valencia Basket El FC Barcelona apunta a Pedro Martínez El entrenador Pedro Martínez durante la eliminatoria ante el Baskonia. / jesús signes Juan Roig bajó a la sala de prensa tras la victoria ante el Baskonia para evidenciar que está contento con la labor de su actual entrenador Juan Carlos Villena Valencia Miércoles, 7 junio 2017, 01:30

El Valencia Basket y Pedro Martínez acordaron, en la llegada del entrenador catalán a la Fonteta en el verano de 2015, que irían afrontando el futuro año a año una vez que terminaran las temporadas. Un modelo plausible pero que tiene sus riesgos, para las dos partes. El conjunto valenciano sigue jugando a la ambigüedad con el entrenador cuando se pregunta a cualquiera de sus trabajadores con rango y esa tibieza no ha cambiado tras la consecución del gran objetivo del club, la clasificación para la Euroliga, y el billete para la segunda final de la historia de la entidad en la ACB, la tercera esta campaña haciendo pleno. El 'mantra' más repetido en público con Pedro Martínez, tanto por parte de Paco Raga como por parte de Chechu Mulero, es que están encantados con su trabajo pero que no han decidido aún si se le presenta una oferta de renovación. La otra parte, en público, también ha mostrado su tranquilidad al respecto pero es consciente de las dudas que ha generado su figura, al menos, en una parte de la zona de moqueta de la Fonteta. Otra cosa es lo que ocurre en privado. Esa es la parte importante. Tras el golpe de la Eurocup se ha trasladado esa inquietud a una parte de la grada, que no tuvo ningún rubor de pitar al equipo taronja al término de la Liga Regular.

El FC Barcelona está muy antento al futuro de Pedro Martínez, como ya ocurrió la pasada temporada. Antes de la llegada de Bartzokas, el aún técnico del Valencia Basket era uno de los mejores colocados para entrenar en el banquillo del Palau. Las dudas con Martínez estaban fundamentadas en los resultados, batacazo en la Eurocup y eliminación de la Copa en cuartos, con lo que Chechu Mulero no dudó en coger el coche y plantarse en Barcelona para convencer al entrenador. Lo consiguió y Pedro Martínez firmó su renovación para la temporada en curso. Un año después el tablero es un poco más extraño, con el técnico que ha llevado al Valencia Basket por primera vez en sus treinta años a las tres finales en juego con su futuro en el aire. A día de hoy, tal y como ha confirmado esta redacción, la parte técnica del club sigue avalando la decisión de que se le presente la renovación a Pedro Martínez. Algo que haría feliz a Juan Roig, otro de los máximos defensores de su figura en los momentos más complicados. El propietario del club no dudó en bajar a la sala de prensa tras la victoria del lunes ante el Baskonia para que todos los periodistas asistieran al abrazo con el técnico. «Esa pregunta es para Paco Raga. Tenemos un gran entrenador y un gran equipo», contestó el empresario a preguntas de LAS PROVINCIAS tras el triunfo ante el Baskonia.

Lo que parece claro a estas alturas de la película es que Pedro Martínez entrenará a un equipo de Euroliga la próxima temporada, aunque la frialdad en el proceso le puede jugar una mala pasada al Valencia Basket en el caso de que, como está previsto, le presenten encima de la mesa la oferta de renovación en cuanto finalice la final de la ACB ante el Real Madrid. La otra parte también tiene algo que decir y si el Barcelona da un paso al frente será un duro competidor. El técnico catalán está muy contento en Valencia con su equipo de trabajo y su plantilla, de la que se declara orgulloso, pero la opción de volver a casa por la puerta grande a otro proyecto de primer nivel no sería descabellada. Así está la partida porque las dos partes han querido, con el Valencia Basket a las puertas de luchar por el primer título liguero de su historia, con la Euroliga en el bolsillo pero sin saber quien será el inquilino del banquillo la próxima temporada. Llegados a este punto nada cambiará hasta quer termine la serie frente al Real Madrid. Si lo hace con un título sobre la mesa aumentará la cotización del técnico... y la complejidad de que firme