El Barça de Oriola pone el morbo a la primera jornada Pierre Oriola, durante el partido ante Israel en Málaga. / efe El exjugador taronja apostó con Joan Sastre en la concentración de la selección que el partido inaugural enfrentaría a los dos equipos El Valencia Basket iniciará la defensa del título de la ACB en casa MARIAN HINOJOSA VALENCIA. Martes, 1 agosto 2017, 01:06

«Apostaba a que la primera jornada sería un Valencia-Barça y no me he equivocado. Volveré a mi casa del año pasado, donde estuve tan a gusto, con otra camiseta». La frase es de Pierre Oriola desde la concentración de la selección española en Madrid y resume la apuesta entre el catalán y su excompañero en el conjunto valenciano, Joan Sastre, con el que está compartiendo habitación desde el comienzo del stage con España. El sorteo del calendario de la temporada 17-18 de la Liga Endesa deparó un primer episodio con morbo para el actual campeón de la ACB. El conjunto taronja recibirá en la Fonteta, el 30 de septiembre o 1 de octubre, al FC Barcelona de Pierre Oriola. La polémica salida del pívot de Tàrrega, al que el club valenciano no ha despedido de forma pública con una nota de prensa, pondrá el toque picante al estreno de la temporada.

Justo después de enfrentarse al conjunto catalán, el Valencia Basket jugará su primer partido fuera de casa contra el Montakit Fuenlabrada en la segunda jornada, que se disputará el miércoles 4 y jueves 5 de octubre. El primer parón del equipo taronja en la liga ACB, la competición de nuevo tendrá un número impar, llegará en la tercera jornada, justo antes del debut en la Euroleague, en la pista del Khimki ruso el 13 de octubre. Dos días después el Valencia Basket afrontará su primera prueba de fuego con el calendario europeo y recibirá al Iberostar Tenerife, el equipo al que entrenó el pasado año Txus Vidorreta y donde jugó Aaron Doornekamp.

A finales de octubre, en la sexta jornada, el equipo valenciano volverá a encontrarse con un exentrenador, Carles Duran, que volverá a la Fonteta con el Bilbao Basket. En noviembre llegará uno de los momentos más esperados, con la visita del Real Madrid en lo que será la reedición de la histórica final de la ACB de junio, que acabó con el primer título liguero del Valencia Basket. Esa cita llegará justo antes del primer parón por las llamadas 'ventanas FIBA' de las selecciones nacionales. El último partido de 2017 enfrentará en Valencia a los de Vidorreta frente al recién ascendido Gipuzkoa Basket, el 30 o 31 de diciembre, mientras que los taronja recibirán el 2018 en Málaga, para visitar al Unicaja el 2 de enero.

El día de Reyes los valencianos no descansarán y tendrán que hacer frente a otra de las nuevas caras de la Liga, el San Pablo de Burgos, y cerrarán la primer vuelta, la que decide el corte para la Copa del Rey, en casa ante el MoraBanc Andorra. El equipo de Vidorreta abrirá la segunda vuelta en el recinto de Hermanos Maristas recibiendo al Fuenlabrada el 27 o 28 de enero. La ACB tendrá por primera vez dos semanas de parón, contando la disputa de la Copa en Las Palmas (del 15 al 18 de febrero) y la segunda de las ventanas para los partidos clasificatorios para el Mundial. Los taronja volverán a tener descanso en la jornada 23, en plenas Fallas, y finalizarán la Liga Regular recibiendo al Gran Canaria, el 24 de mayo. Tres días después, comenzará el playoff por el título. La verdadera defensa del trofeo conquistado ante el Real Madrid.