Augustine se une a Mike Tobey como candidato a reforzar la pintura del Valencia Basket

valencia. La planificación del Valencia Basket 18-19 aún tiene muchos detalles por pulir, como el presupuesto final disponible puesto que se pasará de una condición de equipo de Euroliga a otra de Eurocup, aunque hay varios puestos donde la dirección deportiva ya tiene camino avanzado. El más claro es el del escolta, donde Matt Thomas se convertirá en el primer fichaje del nuevo proyecto en detrimento de Erick Green. Ahí comenzará el engranaje del juego exterior, donde el club aún tiene que decidir si ejecuta la opción de ampliar el contrato de Van Rossom y si ofrece la renovación a Vives y Rafa Martínez.

Por dentro, las salidas de Buva y Latavious Williams dejarán hueco para un fichaje en el caso de que no se produzca ninguna baja más. Con Dubljevic atado hasta 2020, la intención sigue siendo contar con Pleiss y decidir sobre Doornekamp, con contrato pero con cláusula liberatoria, y Will Thomas, que termina contrato. Al interés por Mike Tobey, que ha firmado una gran temporada en Tenerife, se une, tal y como informó el Diario Sur, la figura de James Augustine. El pívot de Illinois ya ha estado en la agenda taronja en los dos últimos veranos y ha priorizado a sus agentes la búsqueda de un equipo español, tras terminar contrato con el Unicaja. Augustine, casado con una valenciana, podría conseguir este mismo año el pasaporte español y ya militó en las filas del conjunto taronja en la temporada 2010-2011. La llegada de otro cinco puro abriría la puerta a una cesión de Hlinason, puesto que si algo está claro en el primer esbozo de plantilla para el próximo curso es que no se irá a un roster largo de catorce jugadores ya que la carga de los 30 partidos de máxima exigencia de la Euroliga se sustituirá por una Eurocup donde, eso sí, el Valencia Basket se irá por encima de los 20 encuentros si quiere aspirar a conseguir su cuarto título en el torneo.