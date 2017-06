Ambición taronja para tumbar al ogro blanco Rafa Martínez y Guillem Vives posan con la bufanda conmemorativa de la final. / damián torres El conjunto taronja vuelve a encontrar la motivación perfecta en escalar otro pequeño muro del club, la primera victoria en casa en una final de la ACBEl Valencia Basket apela a la Fonteta para acariciar la Liga JUAN CARLOS VILLENA Miércoles, 14 junio 2017, 00:43

valencia. La Fonteta abre hoy sus puertas al partido más ilusionante en los treinta años de historia del Valencia Basket. Es complicado encontrar en la hemeroteca taronja alguno que compita con todos los ingredientes emocionales del tercer capítulo de la final de la Liga Endesa que le enfrentará al Real Madrid. Por primera vez, el conjunto valenciano afrontará una cita para poner una bola de título en la ACB. Palabras mayores. Casi mareantes. Lo hará, además, con la tranquilidad del deber cumplido ya que hace una semana que tiene en el zurrón el billete para la Euroliga. Esa está siendo la clave de un grupo, el entrenado por Pedro Martínez, que está disfrutando con las pequeñas montañas que está escalando desde que comenzó el playoff. La presión, cualquier otra lectura sería vender una realidad paralela, es para el Real Madrid. Tras no conseguir el título en la Final Four, el conjunto de Laso fijó su objetivo en la Liga Endesa. Para un presupuesto millonario, una Copa del Rey es poco botín en la temporada. Con el 1-1 en el casillero, los madridistas están obligados a ganar al menos un partido en la Fonteta para, como mínimo, asegurarse el desempate en el WiZinc Center del domingo. No es la primera vez que los blancos se han levantado tras una derrota en una serie decisiva, con lo que el Valencia Basket tiene un doble reto apasionante que comenzará hoy y tendrá su segundo capítulo el viernes. Una doble entrega.

Pedro Martínez no movió ayer ni un músculo de más para volver a traspasar la mochila de presión a su rival. Hace bien. Para sus críticos es falta de ambición, para su vestuario (lo que realmente importa) es seguir el plan establecido en el día a día en la Fonteta. Sin estridencias, trabajando un baloncesto colectivo donde es más importante pasar el balón que las estadísticas individuales y donde nada, ni nadie, debe alterar la rutina del grupo. Ayer, en el último entrenamiento previo al partido más importante de la temporada, la actitud de la plantilla fue un día más en la oficina. La mejor señal.

Tras romper la última barrera, la primera victoria en una final de la ACB, el Valencia Basket quiere superar otra pantalla de su particular videojuego. Es de las importantes. El único encuentro por el título liguero que disputó en la Fonteta lo acabó perdiendo ante el Barcelona, el 24 de junio de 2003 con el Barça de Pesic levantando la copa, y el Real Madrid siempre ha aguado la fiesta taronja cuando ha estado contra las cuerdas tras comenzar una serie a cinco partidos con un 1-1. Ocurrió en los cuartos de final de la Euroliga de 2010, donde ganó el tercer partido en Valencia para resolver en un quinto en la Caja Mágica, y en las semifinales de la ACB de 2015, donde pusieron el 2-1 en un partido cuya acta sigue a la espera de resolución judicial por el llamado 'caso Slaughter'. Aquel año, los blancos aprovecharon el polvorín ambiental creado por la alineación indebida del americano para sentenciar la serie con un 3-1. Muchas salsas.

El Valencia Basket apela a su gran temporada como local en la ACB (su balance es de 29-4), refrendado en el playoff donde ha ganado los cuatro partidos que ha disputado. Si logra defender esta estadística hasta el final, aunque de vértigo escribirlo, escribirá el viernes la página más maravillosa de su historia. Si no lo hace, nadie en su sano juicio podrá hablar de fracaso. Esa es la ventaja con la que debe jugar el conjunto taronja. El sueño simbolizado en hombres como Dubljevic, sus dos primeros partidos de la final han sido primorosos, frente al hambre de Sergio Llull, que ha promediado 21 puntos y 5 asistencias en los dos primeros capítulos de las finales. El montenegrino y el español son los termómetros de sus equipos. El que logre desactivar a su oponente tendrá muchos números para ponerse por delante en la serie.

La agresividad defensiva ha marcado los mejores momentos de ambos conjuntos en la final. Un aspecto fundamental en los esquemas de Pedro Martínez y que Pablo Laso reconoció que su equipo tiene que igualar. La irrupción de jugadores que aún no han dado su mejor nivel en la final (Doncic y Randolph son dos claros ejemplos) será otro de los factores clave a la hora de desequilibrar la balanza. La caldera taronja será más determinante que nunca y desde dos horas antes del inicio del partido se ha convocado a la afición para crear el ambiente que se merece un partido para soñar.

El tobillo izquierdo de Vives, uno de los focos desde la previa del primer partido, demostró el domingo que está dispuesto a aguantar por la causa. La defensa del catalán sobre Llull fue clave para el gran arranque del Valencia Basket. El técnico taronja indicó ayer en la importancia de los primeros cinco minutos de partido, sabedor de que el Real Madrid saldrá a 'tumba abierta' para espantar todas sus dudas. La gloria de la Liga está a 80 minutos.