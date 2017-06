La afición llega minutos antes del partido por un monumental atasco Sato lanza a canasta durante el primer partido de la final disputado ayer en Madrid. / ACB Photo Las carreteras de salida de Madrid hacia las zonas de playa se colapsan mientras el equipo apela a la calma en su cuartel general durante la final J. C. VILLENA Sábado, 10 junio 2017, 00:03

madrid. Un descomunal atasco en Madrid casi le juega una mala pasada a los seguidores del Valencia Basket que se desplazaron en autobús a presenciar el primer partido de la final. El inicio de un fin de semana de junio con 35 grados de temperatura a las cinco de la tarde atestó las salidas hacia Valencia y Andalucía. El clásico 'efecto embudo' que colapsa la M-40 a la altura, precisamente, de la entrada donde se divisa el famoso pirulí y, al fondo, el WiZink Center. Al final, la afición taronja pudo llegar a tiempo para presenciar el salto inicial gracias a la pericia del conductor, que supo ganarle unos minutos al crono en las calles aledañas al Palacio. Las decenas de seguidores valencianos que ya estaban en la zona acotada a la afición visitante recibió con una gran ovación a sus compañeros. Catorce años esperando una final no se merecían que los seguidores del conjunto de la Fonteta se perdieran el primer punto de la serie.

Ajenos a todos los problemas de tráfico, aunque no del calor que hizo que más de uno se ahorrara el paseo después de la siesta, el conjunto taronja no quiso variar ninguna rutina en la previa de un partido con viaje largo. Como ocurre en una Copa del Rey o en una serie a cinco partidos como la vivida ante el Baskonia hace una semana. Ese sentimiento de normalidad, tal y como confirmaron varios miembros de la plantilla a este periódico en el Hotel Príncipe de Vergara, es el que ha permitido al equipo levantarse de los golpes de la temporada. Ya ocurrió el año pasado con el batacazo en la Eurocup y es lo que ha permitido muchos meses después que el grupo no desconectara después del varapalo ante el Unicaja en la final de la Eurocup hasta llegar al duelo final por la ACB.

Lo único que alteró la rutina en el hotel fue la presencia del torero francés Juan Bautista, junto a toda su cuadrilla, que ayer oficiaba en Las Ventas en la Feria de San Isidro. Hubo momento hasta para la anécdota, puesto que la furgoneta que transportaba a toda la corte del diestro salió con retraso. El autobús del Valencia Basket tenía prevista su llegada a las siete menos cuarto, con lo que tuvieron que acelerar sus procesos, para sonrisa de varios componentes de expedición taronja.

El calor no impidió el paseo, con el traje oficial, de Chechu Mulero antes de desplazarse al Palacio, mientras Paco Raga presenciaba el partido de Rafa Nadal en París para apaciguar los nervios. El director deportivo dio con la tecla durante una de las conversaciones que mantuvo antes del encuentro a pie de pista: «Es el partido que voy a presenciar más tranquilo de toda la temporada». Templar los nervios es la mejor forma de presentarse a una batalla. La receta de Pedro Martínez.