ADIÓS A LA EUROLIGA Green lanza a canasta ante la oposición de White. / efe/miguel ángel polo La Fonteta dedica una pitada a Vidorreta tras la derrota ante ZalgirisEl Valencia Basket pierde su décimo partido consecutivo en el torneo y se despide de cualquier opción lógica de disputar el playoff JUAN CARLOS VILLENA Viernes, 22 diciembre 2017, 01:29

valencia. El Valencia Basket dijo anoche adiós a sus opciones de Euroliga. A las que marcan las leyes de la lógica. La derrota ante el Zalgiris, la décima consecutiva en el torneo, le deja con un balance de 3-11 a un partido para que termine la primera vuelta. Números que, evidentemente, cierran las puertas a cualquier opción de playoff. Un mazazo muy duro en otra agria vuelta del conjunto taronja a la Copa de Europa, como ocurrió con la edición de 2014 con Perasovic en el banquillo. La Fonteta hace tiempo que señala a un culpable de los males en la Euroliga y ayer no dudó en señalarlo; Txus Vidorreta. El técnico monopolizó los pitos y la bronca, desde su presentación al término del partido, donde el sonido de viento subió de decibelios. Juan Roig observó la escena desde su asiento, con gesto serio. El propietario del Valencia Basket, tal y como confirmó LAS PROVINCIAS, bajó al vestuario de los técnicos antes del partido, para mostrar su apoyo y arropar a Txus Vidorreta. Un gesto que en momentos de nervios puede tener mucha relevancia. La intención del club sigue siendo la de mantener la calma y poner el baremo de la temporada en la ACB, donde los taronja son segundos, puesto que es la competición que define el calendario a disputar la siguiente temporada. Para cumplir ese propósito, nadie es un novato en el basket, los valencianos tendrán que mejorar su tono en la Euroliga, puesto que puede hacerse muy larga. De momento se mantiene la calma, que no es poco.

El Valencia Basket aguantó hasta el descanso y el segundo tiempo se le volvió a hacer eterno. A los problemas habituales se le sumó la baja de Vives, que dejó a Van Rossom como único director de juego. San Emeterio y Green actuaron como parches, pero el Zalgiris siempre leyó esa debilidad. El parcial del tercer cuarto (10-20) resultó decisivo (46-54). Cuando Jankunas subió al marcador la máxima renta del partido (54-65) a cuatro minutos y medio para el final del choque, parecía imposible cualquier tipo de reacción taronja. Pero el Valencia Basket sacó el orgullo para evitar que le 'pintaran' la cara delante de su afición y soñó con la remontada, con un parcial de 7-0, tras canasta de Van Rossom, que puso el 61-65 ya en el último minuto. Micic clavó el puñal definitivo, un triple desde la esquina, para cerrar el triunfo del equipo revelación de la Euroliga, que ya suma cuatro derrotas consecutivas.

El inicio del partido fue una pesadilla. El Valencia Basket era un flan en la pista, un manojo de nervios. Jasikevicius, zorro viejo, sacó a Toupane a encimar a Van Rossom, el único base sano de su rival, al que le sacó dos faltas, en el primer minuto y medio. Por si faltara poco picante, los pitos y quejas no tardaron en aparecer, con algunos aplausos irónicos la 2-10 que anotó Jankunas. La pitada inicial que se llevó Vidorreta cuando fue presentado fue el indicativo de que la mecha de la paciencia iba a ser corta en la grada... pero el Zalgiris no mató el partido cuando pudo, para desespero de Jasikevicius. 'Saras' jugó en el Barcelona y sabe lo que puede ser un pabellón de un equipo grande cabreado con su equipo. Si el conjunto de Kaunas hubiera elevado ese 2-10 a cuatro minutos del final del primer cuarto a un marcador más holgado hubiera explotado el pabellón. No fue así. El parcial en los siguientes cinco minutos fue un 20-9 hasta el inicio del segundo cuarto, con la energía de Abalde desde el banquillo y los únicos minutos inspirados de Green (22-19). Esa buena dinámica, con Dubljevic creciendo en las zonas, llegó hasta el paso por vestuarios. Ese 36-34 fue la última sonrisa taronja de la noche.

El Zalgiris saltó al tercer cuarto dispuesto a que no dejar escapar sus opciones, como en el primero. Lo consiguió. Ese segundo golpe sí que fue definitivo para el Valencia Basket. La derrota no cambió el discurso del club y Vidorreta recibió el apoyo en el vestuario del presidente, director general y director deportivo. El club sigue cerrando filas en su coraza, confiando en el actual proyecto.