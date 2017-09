Aaron Doornekamp y Latavious Williams, presentados en Pinturas Isaval Presentación de Aaron Doornekamp y Latavious Williams como nuevos jugadores del Valencia Basket. / Miguel Ángel Polo Los nuevos jugadores ya visten la camiseta del Valencia Basket LAS PROVINCIAS Martes, 5 septiembre 2017, 17:52

El ala-pívot canadiense Aaron Doornekamp (2.01m, Richmond, 05/12/1985, 31 años) y el pívot norteamericano Latavious Williams (2.03m, Starkville, 29/03/1989, 28 años) han sido presentados como nuevos jugadores de Valencia Basket en un acto que ha tenido lugar en la tienda Pinturas Isaval de Aldaia.

Aaron Doornekamp firmó un acuerdo para incorporarse a Valencia Basket para dos temporadas, hasta el 30 de junio de 2019, tras hacer efectiva su cláusula de salida del Iberostar Tenerife, equipo del que fue el máximo anotador en su primera campaña en la Liga Endesa (12,3 puntos con un 43% de acierto en triples) y donde se proclamó campeón de la edición 2016-17 de la Basketball Champions League con un papel protagonista también en la competición europea.

Por su parte, Latavious Williams firmó un compromiso con el Valencia Basket para la próxima temporada, hasta el 30 de junio de 2018. El jugador procede de Unics Kazan, con el que disputó la pasada Euroliga (7 puntos y 5 rebotes de media en 30 partidos) y cuenta con tres años de experiencia en la Liga Endesa en Badalona, Sevilla y Bilbao (con un promedio en su carrera ACB de 9,1 puntos, 6,5 rebotes y 12,1 de valoración en 94 partidos en la Liga Endesa).

Santiago Vallejo, consejero delegado de Pinturas Isaval, fue el encargado de abrir el turno de parlamentos para señalar que “hoy comenzamos a pintar la cuarta temporada en la camiseta de nuestro querido Club. El reconocimiento de marca que hemos conseguido gracias a sus éxitos dejan claro que aquella decisión fue un gran acierto. Los valores de Valencia Basket coinciden plenamente con nuestra filosofía. Nosotros luchamos para ganar, para salir adelante por compleja que sea la situación, tal y como lo hace nuestro Club”

El presidente de Valencia Basket, Vicente Solá, ha agradecido “la hospitalidad de Pinturas Isaval y el apoyo que nos siguen prestando a modo de patrocinio. Estamos plenamente satisfechos de nuestra relación con Santiago y con su familia, que nos han ayudado en estas últimas temporadas y que por supuesto, son partícipes y responsables de nuestros éxitos gracias al respaldo que nos brindan”.

Como muestra de este agradecimiento, el presidente taronja le ha entregado a Santiago Vallejo una camiseta conmemorativa del campeonato de la Liga Endesa obtenido por Valencia Basket la pasada temporada con el nombre de Pinturas Isaval.

Solá ha retomado la palabra para hablar en primer lugar de Aaron Doornekamp, del que ha dicho que “solo ha necesitado una temporada en la Liga Endesa para demostrar su capacidad y convertirse en un referente del campeonato. Se reveló como un gran lanzador desde la larga distancia, siendo el segundo jugador que más triples anotó la pasada campaña, aunque también ha demostrado que es un jugador completo, un anotador fiable con buena capacidad para el rebote y unas excelentes condiciones atléticas”.

El presidente de Valencia Basket le ha deseado a Latavious Williams, que está recuperándose de una fractura de estrés en la tibia derecha, una pronta recuperación. Y sobre el jugador ha destacado que “en una temporada tan exigente como la que nos espera y con un juego tan físico como el que se practica en la Euroliga, es indispensable contar con jugadores con una elevada capacidad atlética. Y Latavious ha demostrado que a ese nivel puede competir con cualquiera y que su capacidad reboteadora y de finalización están fuera de toda duda, y además tiene experiencia en el nuevo formato de Euroliga, lo que supone un añadido más”

Doornekamp: “Venir aquí es una increíble oportunidad para mí”

El ala-pívot canadiense ha destacado en su presentación que “estoy muy feliz por estar aquí, Valencia es una ciudad increíble y mi familia y yo nos hemos sentido muy bien recibidos desde que llegamos. Obviamente conozco a Txus muy bien, fue él el que me fichó para jugar en Iberostar Tenerife. Pero independientemente de que él estuviera aquí o no, este es un Club increíble y una oportunidad increíble, por lo que hubiese venido igualmente. Es verdad que el hecho de conocer al entrenador ayudó a la hora de tomar la decisión, pero si él no estuviera aquí y hubiese tenido la oportunidad, hubiera venido igualmente”

Williams: “Espero llegar al primer partido de Liga Endesa”

El pívot norteamericano ha destacado que se encuentra “muy feliz de estar aquí, no puedo esperar a que empiece la temporada. Este es un gran Club, que la pasada temporada ganó la Liga Endesa. Vamos a intentar repetir ese éxito este año. Viendo entrenar al equipo creo que vamos a tener una buena temporada, aunque aún nos faltan seis jugadores”. Latavious, que se encuentra recuperándose de una fractura en la tibia derecha, reconocía no saber si estará disponible para el primer partido de Liga Endesa: “Ahora solo puedo tener paciencia, hacer caso a todo lo que dicen los médicos y ver cómo va la recuperación cuando volvamos a hacer pruebas dentro de dos semanas. Aunque me gustaría poder llegar al primer partido de Liga”