La Euroliga debe ratificar la plaza del Valencia Basket en julio

El Valencia Basket disputará la Euroliga 2017-2018 al cumplir los requisitos de la Licencia B para la Liga ACB firmada para la próxima temporada. Así lo confirmaron ayer a este periódico fuentes oficiales tanto del conjunto valenciano como de la competición. El único detalle, que la propia Euroliga entiende que pueda subir el nerviosismo por la dura hemeroteca con la entidad de la Fonteta, es que no se hará oficial la quinta plaza española hasta un día antes del sorteo de la próxima temporada, en la tradicional reunión del Board en Barcelona que si no hay cambio de fechas se celebrará el miércoles 4 de julio. La Euroliga firmó un acuerdo con la ACB, para evitar la fuga de equipos de la Eurocup a la Champions, en la que se aseguraba esa Licencia B. El Unicaja también disputará la competición por la Licencia C que ganó al conquistar la Eurocup. Es decir, cinco equipos españoles.

Las normas de competición de cada temporada se aprueban antes de cada sorteo. Por tanto, el Board deberá ratificar el acuerdo que la propia dirección de la Euroliga tiene firmado con la ACB. Un puro trámite, porque rozaría el absurdo votar en contra de una resolución propia. En el texto legal vigente, en el Artículo 3 del Bylaw, se establece el límite de cuatro equipos del mismo país. Ese artículo se tendrá que modificar, como reconoce por cierto el acuerdo firmado entre Bertomeu y la ACB. Un formalismo, sí, pero que de nuevo hará que salten todo tipo de lecturas. En el Valencia Basket se conocía ese trámite previo y, por lo tanto, ya se está planificando el equipo de la próxima temporada con el parámetro de la Euroliga. No hay temor a un incumplimiento de contrato.

La Euroliga quiere ser escrupulosa con los tiempos. Al límite. El domingo, en su web oficial, difundió la noticia de la Licencia B del Khimki, ganada en la pista al eliminar al Zenit en las semifinales d de VTB, pero no se refirió a la plaza del Valencia Basket conquistada tras la eliminación del Unicaja por parte del Real Madrid. Las mismas fuentes de Euroliga señalaron a LAS PROVINCIAS que forma parte del mismo formalismo. Los rivales de la próxima temporada del conjunto taronja lo tienen más claro. El Anadolu Efes de Perasovic no dudó en felicitar al conjunto valenciano por su clasificación.

Bertomeu siempre ha dado validez al acuerdo con la ACB aunque estuviera abierta la posibilidad de cinco equipos españoles, algo que tampoco ha escondido que no gusta en países como Turquía. En sus últimas visitas a Valencia ha transmitido tranquilidad a Juan Roig con respecto a la plaza deportiva que el domingo certificó el conjunto valenciano. «Cumplimos lo que pactamos», sentenció el catalán.