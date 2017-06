Valencia vuelve a ser de Euroliga

valencia. El Valencia Basket vuelve a ser equipo de Euroliga y afrontará hoy el partido más importante de la temporada en la ACB con el objetivo cumplido. Cuando la entidad taronja llegó el pasado verano a un acuerdo de renovación con Pedro Martínez le marcó el listón de la exigencia a la altura de conseguir un billete para la Copa de Europa. Tenía para ellos dos caminos, la Licencia C del campeón de la Eurocup o la Licencia B para el mejor clasificado al final del playoff de la Liga Endesa que no tuviera una plaza fija en la competición. El triunfo de ayer del Real Madrid en Málaga clasificó al conjunto blanco para la final de la Liga, con lo que el Valencia Basket como mínimo será tercero al finalizar la competición. Sólo puede tener por delante a dos equipos con Licencia A (Baskonia y Real Madrid) con lo que ayer certificó su vuelta a la máxima competición europea. La temporada 2017-2018 disputará su cuarta edición en la antigua Copa de Europa, la primera en un formato de liga de todos contra todos. Algo que, por cierto, condicionará la confección de la plantilla y del presupuesto para la próxima campaña. Desde hoy, el club comenzará a planificar sin la presencia de los focos su primera participación en el nuevo formato de la Euroliga.

Jordi Bertomeu ratificó el pasado mes de enero en Valencia que la plaza de Euroliga por méritos deportivos sería para el mejor clasificado de la ACB que no tuviera Licencia A, siempre y cuando no fuera el mismo equipo en ganar la Eurocup. Algo que se cumple con el Unicaja campeón de la competición y el Valencia Basket consiguiendo la plaza por méritos deportivos: «Que hayan cinco equipos españoles la próxima temporada en la Euroliga es una posibilidad. Otra cosa es que guste o no guste, lo que tenemos que entender es que desde fuera de España se considere que cinco de dieciséis son muchos, pero son las reglas que se marcaron y cumplimos lo que pactamos. Para 2018 habrá un equipo clasificado de la ACB y si después hay otro español distinto que gana la Eurocup pues habrán cinco». La parte clave de su declaración fue eso de que cumplimos lo que pactamos. Así está firmado y ratificado por la Asamblea de la ACB desde la votación del 4 de abril de 2016.

En las oficinas de Hermanos Maristas no pudo esconderse ayer la satisfacción tras la consecución del objetivo. Así lo manifestó su director general, Paco Raga, a este periódico: «Queremos dar las gracias y la enhorabuena a todos los aficionados, técnicos y jugadores. Conseguir la plaza para la Euroliga por méritos deportivos es la guinda al treinta aniversario y el mejor inicio de una temporada en la que se alzará el telón de l'Alqueria del Basket».

Mención aparte merece Pedro Martínez. La diana de todas las críticas pero cuyos números son contundentes. En sus dos años al frente del Valencia Basket el club ha conseguido la plaza para la Euroliga por méritos deportivos en la ACB. Algo que no pudo materializarse esta temporada porque en el acuerdo suscrito entre la Liga Endesa y el organismo europeo se cedía la plaza de la 16-17 por el compromiso publicitario con el Darussafaka. El técnico catalán puede escribir hoy otra página histórica dentro del club de la Fonteta, ya que de eliminar al Baskonia se convertiría en el primer entrenador en clasificar al equipo a tres finales en la misma campaña.

La consecución de la plaza de la Euroliga debe ser la mejor motivación para que el Valencia Basket consiga la clasificación para la final de la ACB. Sin la mochila de la presión al tener el objetivo real de la temporada en la mano, el vestuario taronja se conjura para seguir alimentando el sueño del título liguero. Con el depósito de gasolina al límite (Van Rossom operado y Vives y Rafa Martínez como dudas por un esguince de tobillo y un problema serio de espalda) el conjunto valenciano tratará de cerrar hoy en su pabellón la semifinal. Para el Baskonia es el último cartucho para no finalizar su temporada. Será un partido de alta tensión en el que la caldera de la Fonteta, de nuevo, jugará un papel determinante.

La entidad taronja ha tenido tres bolas de final a lo largo de su historia. En treinta años. Tres. La primera la perdió en Málaga en 2003 pero pudo rematar la segunda en Valencia para clasificarle a la que, hasta hoy, es su única presencia en el duelo por el título. Si vence hoy al Baskonia cerrará la más dolorosa. La tercera. La que sangra desde el 15 de junio de 2014, cuando Huertas heló el corazón de la Fonteta en el último segundo. Calcar la intensidad del tercer punto de la serie será determinante. ¿El reto? Apasionante.