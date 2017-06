Sito Alonso: «Nos hemos quedado a las puertas de muchas cosas, hay que mejorar»

Sito Alonso, entrenador del Baskonia, lamentó que su equipo pese al buen trabajo que ha hecho se ha quedado a las puertas de lograr cosas importantes esta temporada, incluido en la Liga ACB, en la que hoy quedaron apeados en el cuarto semifinal ante el Valencia Basket

«Nos hemos quedado a las puertas de muchas cosas, tendremos que seguir mejorando para conseguirlas», explicó.

«Hemos hecho cosas muy buenas y no hemos acabado de rematarlas. Contra el Real Madrid en la Copa, contra el Valencia en el primer partido salvo los tres últimos minutos o una Euroliga de ensueño y no haberla rematado en la última jornada ante el Zalgiris y haber tenido un rival que no fuera el CSKA», añadió Alonso, que negó que la temporada pueda ser considerada un fracaso.

El entrenador recalcó que para él la clave de la serie ante el Valencia fueron los tres últimos minutos del primer choque. «Nos condenaron a venir aquí con un 1-1 muy peligroso», señaló.

«Hoy han sido muy superiores, han jugado muy bien la pelota y han metido triples fundamentales. Nuestra garra se ha diluido con los tiros fáciles que hemos fallado», destacó Alonso, que lamentó haber fallado "tiros solos increíbles».

Alonso apuntó que su sentimiento «es más de rabia que de otra cosa» y dijo que fue vital la experiencia que aportó al Valencia Fernando San Emeterio.

«Hay que darle valor a los demás algo habrá hecho bien el Valencia para haber llegado a las tres finales que ha disputado», concluyó.