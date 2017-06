Oriola: «Tenemos que rematar al Baskonia, no podemos fallar»

Pierre Oriola abandonó el sábado el parquet de la Fonteta con los ojos vidriosos. La adrenalina acumulada, en una serie semifinal frente al Baskonia que está siendo de alto voltaje, tenía que salir por algún lado tras poner el 1-2 en la eliminatoria. «No estaba encontrando mi juego en estas series y en el tercero sí que lo hice. Liberé toda la tensión en ese momento porque fue una descarga de adrenalina. Llevaba mucha tensión encima y quedé muy contento por el trabajo del equipo y por poner el segundo punto en la eliminatoria», reconoció el catalán tras el tercer partido. La primera temporada del pívot en el Valencia Basket está siendo un carrusel emocional pero con recompensa en la pista, puesto que está a un paso de redondear una campaña con tres finales en las tres competiciones posibles: «Para mí está siendo una temporada increíble porque estoy viviendo sensaciones que a aún no había tenido como jugador. Ocurrió con las primeras dos finales y ahora con la posibilidad de jugar una tercera en la Liga, la más difícil de todas. Está siendo mi primera semifinal en la ACB y ojalá podamos rematar la clasificación para la segunda final de la historia del club».

El vestuario taronja tiene claro que, ahora, el único pensamiento que deben tener en la cabeza es que el miércoles no se dispute un partido en el Buesa Arena. «Ahora tenemos que rematar. No podemos fallar», enfatizó el de Tàrrega, poniendo alto el listón para el encuentro de hoy: «Este año hemos tenido muchas bolas de partido y las hemos perdido. El objetivo es que la semifinal ya no vuelva a Vitoria porque sería muy complicado ganar ese partido. La afición siempre nos ayuda en los malos momentos. Hemos demostrado durante muchos partidos tener fuerza mental y necesitamos volverla a tener en el cuarto punto porque seguro que el Baskonia va a salir a darlo todo porque para ellos es ganar o terminar la temporada».