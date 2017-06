Valencia Basket | Pedro Martínez: «Los jugadores han tenido carácter"

Pedro Martínez, entrenador del Valencia Basket, aseguró que una de las claves en la ajustada victoria que lograron en el tercer partido de la semifinal ante el Baskonia fue la dureza mental que mostraron sus jugadores, especialmente al tener un único base, el francés Antoine Diot.

«Cuando hemos perdido dirección de equipo, hemos jugado como hemos podido. El Baskonia ha apretado y nos ha cortocircuitado pero la defensa ha estado muy bien todo el partido y hemos cerrado el rebote muy bien. Los jugadores han jugado con carácter, todos», subrayó.

El técnico se mostró satisfecho por tener el lunes otro encuentro en la Fonteta para poder cerrar el pase a la final pero subrayó que «es muy difícil con la igualdad que hay ganar dos partidos seguidos, tremendamente complicado».

«Esperamos lo mejor de Baskonia en el cuarto partido. Van a dar su máximo y van a jugar con la fuerza y energía del segundo partido», advirtió.

El entrenador del conjunto valenciano dijo que seguramente Guillem Vives volverá a ser baja y explicó que Rafa Martínez tiene muchos problemas en la espalda.

«No creemos que vaya a llegar Guillem Vives. Ha probado y estaba fatal, igual nos puede echar una mano un minuto. No lo quiero descartar. Ha probado, se ha metido todos los antiinflamatorios que podía pero no ha podido ser. Que no lo hayamos forzado nos puede ayudar», concluyó.