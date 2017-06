valencia. El Valencia Basket apela a la Fonteta para volver a desnivelar la semifinal de la ACB frente al Baskonia, lo que le dejaría a un solo paso de su segunda final liguera. Un hito tan contundente que debería no despistar a nadie. Para conseguirlo, primero deberá poner sobre la pista mucha más energía que el pasado jueves en Vitoria. Algo evidente, puesto que el conjunto de Sito Alonso puso el 1-1 gracias a su mayor pegada e intensidad. La duda de Guillem Vives por su esguince de tobillo debe recordar el mejor precedente posible, lo ocurrido en las eliminatorias de la Eurocup cuando el catalán se lesionó por primera vez. El base comenzó a recibir tratamiento la misma noche del jueves, en el avión de vuelta a casa, y apurará las opciones de ayudar hoy a sus compañeros. La épica de la Fonteta llevó en volandas al Valencia Basket hacia la final. Esa química tiene que repetirse de forma obligatoria si los taronja no quieren volver a pasar un mal trago frente a su afición en una semifinal liguera. El club ha convocado a los aficionados a las cinco en los aledaños del pabellón para recibir al equipo.

La hemeroteca recuerda lo complicado que ha sido en las últimas temporadas para el conjunto valenciano afrontar los partidos del segundo peldaño del playoff frente a su público. De los últimos nueve partidos tan sólo ha conseguido ganar uno, 87-86 frente al Real Madrid la pasada temporada con la canasta ganadora de Vives. En un playoff que está siendo el del derribo de varios muros particulares (primera victoria ante el Barça en una serie y en el Buesa Arena) el reto se presenta apasionante.

Si algo han demostrado los dos primeros partidos de la serie es que se ha llevado la victoria el equipo que ha involucrado a más jugadores a la causa. La tripleta formada por San Emeterio, Dubljevic y Sastre fue clave en el primer punto mientras que Ledo, Hanga y Diop lo hicieron en el segundo. La defensa del americano es una de las claves para el encuentro de hoy. Ledo demostró todo su potencial en el Buesa Arena con sus 24 puntos, incluyendo 4 de 6 en triples. Con las piernas cargadas de oxígeno, un aspecto siempre clave en un playoff, Pedro Martínez deberá encontrar la fórmula para frenarle con sus exteriores, teniendo en cuenta que es muy posible que tenga que utilizar a Rafa Martínez y Sastre como relevos de Diot en el caso de que Vives no llegue a tiempo para jugar. El Baskonia ha ganado ocho de sus últimos once partidos fuera pero no remonta una serie a cinco partidos perdiendo el primero desde 2000. La entidad taronja afronta la cita a tan sólo un paso de volver a la Euroliga, tras la victoria del Real Madrid frente a Unicaja que deja la serie en un 2-0.