Valencia Basket | La lesión de Guillem Vives reabre la polémica con el Baskonia

El Valencia Basket regresó anoche de Vitoria con el 1-1 en la semifinal de la ACB frente al Baskonia pero con la lesión de Guillem Vives. El base es duda para el tercer partido de la serie, mañana en la Fonteta, por un esguince de tobillo en la misma articulación que le lesionó en marzo. El base pidió ostensiblemente falta de Tillie tras la acción, mientras se marchaba al banquillo ayudado por el fisio Pablo Martínez. El vídeo sobre la acción ha disparado toda serie de opiniones e incluso Pedro Martínez ha tenido que aclarar la suya. El técnico taronja fue muy contundente a la hora de valorar la acción en su cuenta de Twitter: "Las repeticiones de TV de la lesión de Guillem Vives son muy buenas. Nada es por casualidad". Su mensaje provocó reacciones a favor, desde Valencia, y en contra, desde Vitoria acusando al catalán de dejar caer que Tillie lesionó a propósito a Vives. "Mi anterior tweet no es contra Tillie que no quiere lesionar a Vives. Si que creo es falta no señalada. Aclaración para cenutrios...", publicó minutos después el entrenador. Lo que no admite duda es el contacto de Tillie con el pie de Vives. Cuanto menos, una falta no señalada.