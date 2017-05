Indignación taronja con la designación de Pérez Pérez para el partido

«No tiene ningún sentido, es como una provocación». La frase se pronunció ayer en el cuartel general del Valencia Basket en Vitoria cuando se conoció la designación arbitral para el segundo partido de la semifinal frente al Baskonia. Tras la tensión del primer envite y el previsible ambiente caldeado que espera a la tripleta esta noche, la ACB decidió poner a Pérez Pérez como colegiado principal. El mismo que expulsó en el Buesa Arena a Pedro Martínez el pasado 5 de marzo, por segunda vez en la carrera del catalán ya que también lo mandó a la ducha en una ocasión cuando entrenaba al Gran Canaria. El técnico taronja cargó esa tarde en Vitoria contra el gaditano: «En el descanso le he dicho que estaba demostrando que tiene animadversión personal hacia mí. Entonces me ha comentado que ya no hacía falta que saliera del vestuario».

Pérez Pérez, junto a Peruga y Araña, serán los encargados de dirigir el segundo partido de la semifinal. La designación del árbitro de la «animadversión» contra Martínez, que no había vuelto a dirigir desde entonces al Valencia Basket, fue lo único que alteró la tranquilidad de los taronja en el día después del 0-1. San Emeterio, por ejemplo, recibió la visita de Prigioni.