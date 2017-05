San Emeterio: «No se puede dudar de nosotros, somos doce guerreros con un objetivo»

Fernando San Emeterio y el Buesa Arena tienen una química especial desde el 15 de junio de 2010. Aquella tarde de gloria para el Baskonia, el cántabro anotó la canasta decisiva que le dio la Liga al conjunto vasco frente al Barcelona. Casi siete años después, tenía que ser el día de San Fernando, el 'santo' dio su penúltima lección sobre las tablas del recinto de Zurbano. Escribir que fue la última sería muy osado para un jugador de su calidad. El héroe del 0-1 para el Valencia Basket atiende a LAS PROVINCIAS con la serenidad del veterano que sabe que hasta el final no hay que cantar victoria. La celebración, si tiene que haberla, debe esperar hasta que el conjunto taronja consiga tres triunfos.

-¿Qué mensaje debe transmitir el vestuario tras conseguir la primera victoria de la serie?

-Hay que tener cautela. Es cierto que la victoria fue muy importante psicológicamente, en una pista muy difícil, por la forma en la que se produjo. El equipo se supo agarrar al partido y mantener la calma en momentos muy difíciles. Últimamente nos estaba costando fuera de casa, donde no bajábamos los brazos pero nos estaba costando. El triunfo demostró que el equipo sigue con hambre, con ilusión y con ganas. Vamos a ir a por el segundo, que nadie tenga dudas de eso.

-¿Han demostrado en los primeros cuatro partidos de playoff que merecen el respeto que parecía perdido por la final de la Eurocup?

-Estamos centrados en competir y vamos a ver hasta donde llegamos en el playoff. Desde que empezó frente al Barcelona hemos salido a luchar a por todo. Se demostró el partido del martes, donde hasta en los momentos donde no te salen las cosas el equipo siguió luchando y recuperando terreno. Lo importante es seguir siempre como un martillo pilón, constante en los momentos buenos y malos de los partidos.

-No me negará que en diez días han conseguido apagar el conato de incendio de la última pitada.

-Igual que cuando se pierde contra el Murcia parecía que todo era caos y el equipo supo mantener el equilibrio ahora no podemos caer en la euforia por haber ganado el primer partido de la semifinal. El segundo tiene que ser para nosotros una final. Pensar que el partido es sólo una final para el Baskonia y que para nosotros es un partido más es cometer un error. Tenemos que ponernos a la altura de que es una final porque puede ser el partido que nos de acceso a la final de la ACB.

-¿Le duele que se dude del equipo tras una temporada donde han conseguido dos finales en las dos primeras competiciones?

-No se puede dudar de nosotros. Somos doce guerreros con un objetivo común. Esa es una de las claves del equipo, que tiene un objetivo común. Hay momentos donde salen mejor las cosas y momentos donde salen peor pero el equipo va a competir y lo va a intentar siempre.

-¿Cómo espera que será el segundo partido de la semifinal?

-Va a ser un partido muy duro y complicado. Estoy convencido de que el Baskonia va a ser más agresivo que en el primero y eso que ya fueron duros. Prueba de ello es que hicieron muchas faltas. Si no haces no se pitan. Tenemos que estar con la cabeza fría para estar preparados para todo y con la mentalidad de que es una final. Si no, la diferencia de intensidad va a ser brutal.

-Lo que parece claro es que les espera un ambiente hostil, después de las protestas del Baskonia sobre el arbitraje del primer partido.

-Hay que intentar hacer un partido muy serio y salir con la misma intensidad que ellos. Igualar ese aspecto, luego ya es baloncesto. Puedes hacer un buen trabajo y perder porque el Baskonia también es un gran equipo. Lo que no puede ser es que haya una diferencia de intensidad y agresividad en la pista.

-¿Le ha molestado las críticas, en ocasiones ofensivas, que ha recibido en las últimas semanas?

-Intento mantenerme al margen de todo eso y ayudar al equipo en todo lo que pueda. En el playoff los partidos son un cúmulo de sensaciones y tienes que centrarte en lo que tú puedes controlar, en el partido. Hay que mantener la calma.