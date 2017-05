«Tenemos muchas ganas de dar el paso final, hay que seguir picando»

Pedro Martínez levantó los puños cuando el segundo triple de Rice, ya muy forzado, surcó el cielo de la Fonteta. No era para menos puesto que la presión estaba sobre los hombros del entrenador del Valencia Basket. En caso de derrota, la hemeroteca sirve para algo, hoy se estaría hablando de las dudas internas sobre la continuidad del técnico. Así de bonito y cruel es el deporte. «En partidos así los aspectos tácticos van por detrás de los pequeños detalles. Hemos conseguido sacarlo y tenemos una gran alegría por pasar y por seguir en competición. Ahora tenemos que alegrarnos, celebrarlo y muy rápido penar en la siguiente ronda». Esas fueron sus primeras palabras tras la victoria, antes de ponderar el trabajo de todos los entrenadores y jugadores que han conseguido poner en el mapa de la ACB la marca del club en la zona noble: «Que durante las últimas cuatro temporadas el Valencia Basket esté jugando las semifinales es una gran noticia que dice mucho de la perseverancia y de la gente que ha pasado por aquí. No hablo de mí, el club está en esa zona y tenemos muchas ganas de dar el paso final. Es muy difícil darlo pero hay que seguir picando en la piedra hasta que se rompa. Ese es el objetivo del club esté quien esté».

El catalán esbozó una sonrisa cuando se le preguntó si prefiere como rival al Baskonia, que acerca la Euroliga, o el Gran Canaria, que permite tener la ventaja de campo: «Si me lo aseguras me mojo. Prefiero no opinar porque no depende de mí. Obviamente con Gran Canaria tendríamos el factor pista a favor y con el Baskonia no. Es un detalle importante pero lo que queremos es intentar llegar a la final. Sería la leche jugar la tercera final de la temporada y si la clasificación final nos lleva a la Euroliga conozco que es un objetivo del club que tiene marcadísimo. No debemos pensar en eso sino en hacer unas buenas semifinales e intentar jugar otra final».

El técnico lanzó un mensaje a los críticos, reconociendo que toda la alegría por la victoria hubiera cambiado en caso de que el triple de Renfroe o los finales de Rice hubieran entrado: «No podemos pensar que cuando ganamos somos una maravilla y cuando perdemos un desastre. Tenemos que tener estabilidad, no cantar victoria ganando ni venirnos abajo perdiendo. Hay que tener mucha humildad. Hay que estar tranquilos porque la vorágine del blanco y negro no ayuda al trabajo ni a ser feliz en la vida».