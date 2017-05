valencia. El Valencia Basket arranca hoy su vigesimosegunda aventura en el playoff de la ACB. Una cifra nada desdeñable teniendo en cuenta que está celebrando su treintena como entidad. En el último lustro, el club de la Fonteta ha ido ahuyentando el fantasma de la primera ronda por el título, puesto que hasta entonces el panorama era devastador. En esos últimos cinco años ha alcanzado cuatro veces la semifinal de la ACB. Hasta entonces, su balance era de 1-15. Ese temor, ese miedo, no se ha quitado del todo de los cimientos de Hermanos Maristas. Cada vez que se acerca el momento hay cosquilleo... y suele ir acompañado de una mala noticia.

Sam Van Rossom se quedó fuera de la lista taronja para disputar las eliminatorias por el título. El belga no ha podido superar el intenso dolor en su rodilla izquierda, la operada, que le obligó a pedir el cambio en el partido ante el UCAM Murcia. El desgaste sufrido esta temporada, ha jugado más minutos de lo previsto por las lesiones de Diot y Vives en el momento más caliente de la Eurocup, le ha pasado factura en mayo. Un mazazo que le deja por segundo año consecutivo fuera de la lucha por el título. Sus compañeros le quieren dedicar la victoria en la serie frente al Barça. En un momento de 'bajón' general, y de música de viento, esa motivación extra puede ser muy importante. Un playoff en honor a Van Rossom. No suena mal.

La novedad en el roster valenciano es la inclusión de Kravtsov, aunque Pedro Martínez avisó ayer que nadie espere un impacto súbito en la serie frente al Barça. Tobey no aparecerá en los cuartos de final aunque sí que tiene opciones de disputar una hipotética semifinal. Para llegar a ese momento, el que dejaría al Valencia Basket de nuevo cerca de la Euroliga, deberán tumbar al conjunto catalán en un duelo que se presenta muy igualado.

Tobey es baja para toda la serie mientras el conjunto catalán no contará con Ribas, Navarro y Doellman

El factor pista tiene que ser diferencial en un pulso incómodo para el Barcelona. Su historia así lo dicta. Desde 1998, el año que el Pamesa ganó la Copa, no afrontaba unos cuartos de final de la ACB con desventaja de campo. Tras once semifinales consecutivas, Bartzokas tratará de que su club no retroceda a 2005, la última ocasión en la que no asomaron la cabeza entre los cuatro primeros. El Valencia Basket tiene que jugar con esa presión para llevarse un duelo, el primero, que puede ser decisivo. Las siete ocasiones en las que los taronja comenzaron perdiendo una serie de playoff al mejor de tres partidos quedó eliminado. Las bajas del Barça (Navarro, Doellman y Ribas) condicionarán la rotación del técnico griego, algo que sin duda tratará de aprovechar el conjunto local como lo hizo en el último precedente en la Liga Regular (76-59). Será un duelo táctico... y de dureza mental. Abran juego.