Valencia Basket | Pedro Martínez: «Contra el Barça el objetivo no es competir sino eliminarles»

El técnico del Valencia Basket ha declarado en las horas previas al inicio de la eliminatoria de cuartos de final frente al Barça, que arrancará mañana en la Fonteta, que su equipo la afronta con la máxima ambición: "No hemos escogido rival y el Barça me imagino que si hubiera podido hubiera quedado más arriba. Contra el Barcelona el objetivo no es competir porque tienen más presupuesto y si perdemos no pasa nada sino eliminarles. Desde la humildad. El Barcelona es un equipo de altísimo nivel, como nosotros lo somos. Es una eliminatoria abierta". El técnico reconoció que la baja de Van Rossom, que se pierde el playoff al no superar las molestias en la rodilla izquierda, es un golpe muy duro para el belga: "Le afecta a él. Es una pena que no pueda jugar por segundo año consecutivo el playoff. Me sabe mal por él, el otro día no acabó el partido con buenas sensaciones. Le hicieron pruebas, pensábamos que podía tirar hacia adelante, no entrenó lunes y martes por precaución para que se recuperara de las molestias y ayer no pudo acabar, tuvo malas sensaciones y se ha decidido darle de baja indefinida. Es baja de larga duración".

El Valencia Basket tendrá la novedad de Kravtsov, aunque Pedro Martínez quiso advertir que la aportación del ucraniano será mínima para el duelo de cuartos de final: "No creo que nos pueda aportar mucho. Ha estado tres meses entre inmovilizado e inhabilitado para actividad física y aunque está entrenando con el grupo no está en forma. Es mejor tenerlo que no tenerlo y mejor que a Tobey, que no se va a cambiar. No podemos esperar que después de tres meses con operación de por medio un jugador con su peso esté en forma. Necesita tiempo para recuperar sensaciones".