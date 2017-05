«El público puede expresar su cabreo»

La temporada regular acabó con música de viento en la Fonteta. El dolor de la derrota, el del golpe inmediato, pesó más que la reflexión general. Algo que por otra parte ocurriría en el 99% de las pistas, por dejar una ventana abierta al romanticismo. El seguidor taronja no estaba anoche para que le hablaran de ponderar la tercera plaza (por delante de equipos de un equipo de Euroliga como el Barça) o de que ese escalón de bronce iguala la segunda mejor clasificación de la historia del club. El dato objetivo es que la afición decidió despedir a sus jugadores con una pitada similar a la de 2015, cuando el Valencia Basket de Carles Duran perdió la ventaja de campo tras caer frente al Bilbao Basket. Conviene recordar que aquellos pitos acabaron en aplausos... puesto que el conjunto taronja superó el golpe y se metió en semifinales.

Los veteranos del vestuario se tomaron la situación con calma. El capitán no se escondió. Siempre da la cara. Lo hizo en declaraciones a LAS PROVINCIAS, para dejar claro que la libertad de expresión de la grada no tiene que afectar a un equipo que no ha dado la temporada por perdida: «El público paga y puede expresar su cabreo. No estuvimos acertados, pasaron muchas cosas en el partido que normalmente no nos pasan pero tenemos que seguir siendo positivos». El catalán se mostró irónico al valorar si la presión de disputar la próxima Euroliga está superando al equipo en los momentos clave de la temporada. «Desde que estoy en Valencia se habla siempre que podemos ir a la Euroliga y al final nunca vamos. No hay que darle más vueltas, el UCAM tuvo más energía que nosotros y mereció ganar», reconoció antes de pasar página y lanzar un mensaje a esos mismos aficionados que contestaron con sonoros silbidos el aplauso habitual de la plantilla tras el corrillo final: «Tenemos la suerte de jugar el primer partido de los cuartos de final en casa Seguro que en el próximo partido nos van a animar a tope».

El susto de la tarde lo dio Van Rossom, que pidió el cambio tras volver a sentir dolor en su rodilla izquierda. La operada. El belga, que ya se perdió varios entrenamientos de la semana por molestias, abandonó el parquet con gesto muy serio y con hielo y hoy será sometido a pruebas para conocer el alcance de la lesión. Tras el encuentro, los jugadores con pasado sevillano como Sastre u Oriola lamentaron el descenso del Real Betis.

