Pedro Martínez critica las licencias de Euroliga de Real Madrid, Barcelona y Baskonia

valencia. Hay quien piensa que Pedro Martínez es de mecha fácil, que no mide los 'jardines' en los que se mete. La reflexión más profunda sería revisar por qué se ha llegado a cuestionar a las personas que no tienen problemas en contestar a todas las preguntas y decir siempre lo que piensa. Lo curioso es que todo el ruido de las redes sociales hace que ejemplos como el suyo corran peligro. Ayer amagó dos veces con contestar a las preguntas sobre la polémica de la semana, la 'espantada' de los cuatro equipos españoles de Euroliga, pero lo acabó haciendo: «Tienen Licencia A y su prioridad es Europa. Si tuvieran que ganárselo en la ACB no lo verían como lo ven, pero como las tienen su prioridad y todos sus esfuerzos están en la Euroliga. Como nosotros no la tenemos, la prioridad es la ACB que es la que nos puede dar la entrada a la Euroliga. Si todos tuvieran las mismas opciones y posibilidades de jugar la Euroliga sería mejor y se valoraría más lo de aquí, pero si tienes garantizado jugarla por no se cuantos años pase lo que pasé aquí, te parece que la ACB no es tan importante». La ironía fue para el Real Madrid, ya que el técnico recordó que «de momento» juega en la Liga Endesa.

El entrenador taronja confirmó que Kravtsov es el lesionado que, a día de hoy, tiene más opciones de llegar a tiempo de entrar en la lista para el playoff. El ucraniano ya ha vuelto al grupo aunque, de momento, tan sólo realiza los ejercicios en los que no hay que correr. Martínez reconoció que los próximos días serán claves, aunque dejó claro el estado físico actual del pívot: «Está peor que en pretemporada porque viene de no hacer nada en tres meses, cuando se ponga a correr de verdad se va a 'morir'». Por su parte, Mike Tobey será sometido el lunes a una revisión de control y el martes tendrá visita con el especialista, donde sabrá el estado de su rotura.

El Valencia Basket buscará mañana en la Fonteta certificar la segunda plaza de la Liga Regular ante el UCAM Murcia. Algo a lo que Pedro Martínez le da mucho valor teniendo en cuenta la igualdad que hay en la parte alta. Van Rossom dio un susto el jueves con su rodilla pero estará disponible y el técnico volvió a recordar que, de mutuo acuerdo con el club, su futuro no se abordará hasta que finalice la temporada: «Después del playoff será el momento, ahora mismo estamos centrados en la competición y no sólo el entrenador, también hay jugadores que acaban contrato. Que nada nos despiste ni quite atención. Estoy tranquilo con eso, no tengo ningún problema ni exigencia». La situación está pactada y asumida.