Valencia Basket | Pedro Martínez contesta a los equipos de Euroliga

Pedro Martínez ha vuelto a mostrarse hoy muy claro con respecto a los temas de actualidad en el mundo del baloncesto. Aunque el técnico del Valencia Basket esperaba hoy las preguntas sobre el conflicto interno de la ACB durante su rueda de prensa previa al partido del domingo en la Fonteta, ha preferido de nuevo ser sincero y contestar. No sin morderse antes la lengua “porque luego salgo en los periódicos y en las conversaciones de Twitter”. Lo censurable, en todo caso, es la postura del que calla por no molestar, o por esconderse. No es el caso del catalán que después de ironizar con el Real Madrid “que de momento juega en la ACB”, mandó un mensaje claro a los cuatro equipos españoles que tienen asegurada su participación en la Euroliga. Los que se levantaron el martes de una reunión de trabajo en Barcelona: “Tienen Licencia A y su prioridad es Europa. Si tuvieran que ganárselo en la ACB no lo verían como lo ven, pero como las tienen su prioridad y todos sus esfuerzos están en la Euroliga. Como no la tenemos nosotros, la prioridad es la ACB que es la que nos puede dar la entrada a la Euroliga. Si todo el mundo tuviera las mismas opciones y posibilidades sería mejor y se valoraría más lo que se tiene aquí, pero si tienes garantizado jugar la Euroliga, por no se cuantos años pase lo que pasé aquí, te parece que la ACB no es tan importante”.

Sobre su futuro, Martínez volvió a emplazar al final de temporada. Algo que, por otra parte, es una decisión consensuada con el Valencia Basket y en el que todo el mundo está de acuerdo: “Después del playoff será el momento, ahora mismo estamos centrados en la competición y no sólo el entrenador también hay jugadores que acaban contrato. Que nada nos despiste ni quite atención. Estoy tranquilo no tengo ningún problema ni exigencia”.