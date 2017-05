David Navarro: «Lo pasé muy mal viendo la final de la Eurocup del Valencia Basket y me dio mucha rabia»

La vida deportiva de David Navarro Brugal (Esparreguera, 1983) cambió cuando recibió una llamada de Svetislav Pesic en enero de 2011 para enrolarse en aquel Power Electronics que asombró con su remontada en la Euroliga que le llevó a las puertas de la Final Four. Una década y media después sueña con volver a competir en Europa.

-¿Cual fue la clave de la victoria del domingo frente a los taronja?

-Salimos con la mentalidad adecuada sabiendo de la importancia del partido. Tuvimos momentos muy buenos en defensa y un buen acierto en ataque. A pesar de que Valencia se nos acercó mucho en el marcador supimos mantener la calma.

-El balance del MoraBanc en casa es de equipo de Euroliga.

-Estamos haciendo una temporada increíble en casa. La afición siempre nos apoya y ya es un tema mental, parece que cuando un partido se pone complicado el equipo sabe cree que lo puede sacar adelante. Fuera de casa nos pasa lo contrario.

-¿Afecta eso a los rivales?

-Los rivales también saben que vienen a una cancha difícil donde prácticamente no ha ganado nadie y que pueden perder. Mentalmente seguro que es diferente de ir a otro sitio donde es más fácil ganar.

-Sigo asociando su nombre a aquella temporada con Pesic.

-A mi también me pasa lo mismo. Me acuerdo mucho de mi etapa en Valencia porque es donde llegué a mi máximo nivel, jugando la Euroliga con un entrenador como Pesic. Ese año siempre va a estar en mi memoria y lo recordaré de por vida. La gente se acuerda mucho de mí por ese año, porque estuvimos muy cerca de la Final Four, y son imágenes que tengo siempre presentes.

-¿Le da más valor a todo aquello con el paso del tiempo?

-En aquel momento no era tan consciente como soy ahora. Nunca había estado tan cerca de luchar por el título de la Euroliga y ahora es algo que veo muy lejos. Ahora me doy cuenta, viendo el nivel de los equipazos que luchan por entrar en la Final Four, que yo también estuve ahí jugando minutos. No todo el mundo lo puede decir.

-¿Son conscientes de que pueden ser los jueces del liderato el domingo frente al Real Madrid?

-Aunque estuviéramos ya clasificados iríamos al máximo para ganar al Real Madrid, por el rival que es y por lo que pasó en la Copa. Por todo. Somos jugadores profesionales, queremos ganar y nuestra afición se merece que demos el máximo.

-Es un partido marcado desde febrero por el dichoso campo atrás.

-Es algo que vamos a recordar toda la vida. Tener el partido como teníamos para poder eliminar al Real Madrid y cómo acabó todo con las decisiones arbitrales del final... son cosas del baloncesto. Intentamos aprender. Ya le dimos muchísimas vueltas en su día y está superado.

-¿Le indignó el cántico de los jugadores blancos celebrando el título entonando esa melodía?

-No es algo que está bien pero entiendo que después de un título, con la euforia, al final quieres celebrar, saltar y se va animando la gente. No creo que fuera para hacernos daño. Al final fue el lema de la Copa.

-Si aceptamos eso como normal también lo es que les tengan ganas. Una cosa por la otra.

-Eso está claro. Te acuerdas y luchas por tener otra oportunidad.

-¿Cómo vivió la final del Valencia Basket en la Eurocup?

-Lo pasé muy mal viendo la televisión porque quería que ganara el Valencia Basket. Me dio mucha rabia porque se escapó al final. Estoy convencido que se levantarán, tienen la opción del playoff y tengo muchas ganas de que consigan algo grande en la ACB porque se lo merecen.

-¿Tiene explicación lo que le ocurrió en esos ocho minutos finales?

-Estas cosan pasan. No se si influye algo de relajación pensando que tienes ya el partido, después cuando ves que se van acercando viene el miedo, el colapso y no entran los tiros para volver a coger la confianza. Ellos van metiendo y se crecen, es lo bonito también del deporte donde la mente juega mucho. La calidad en esos momentos no tiene nada que ver. Es un club al que le tengo mucho cariño y ver como se les escapó me dio mucha pena. Cuando estás jugando lo pasas mal pero con la tensión estás metido. Desde fuera es peor porque no puedes hacer nada y ves que se está perdiendo todo. Es un momento complicado.

-¿Ve con opciones al Valencia Basket para luchar por la ACB?

-Es verdad que están los otros equipos grandes y que el Barcelona parece que este año no está muy bien. A ver si se pueden aprovechar de esto. El Real Madrid tiene un bloque muy sólido los últimos años y Llull está en el mejor de su vida. No descarto para nada al Valencia Basket luchando por lo máximo.