CONDENADOS POR LA MALA DEFENSA

El Valencia Basket se jugará en las dos últimas jornadas de la ACB, que se disputarán esta semana en Madrid frente a Estudiantes y recibiendo al UCAM Murcia en la Fonteta para los valencianos, retener la segunda plaza de la tabla. Matemáticamente aún puede ser primero, pero para ello necesita que el Real Madrid pierda sus dos partidos. Visto lo visto, mejor hará en concentrar todas sus fuerzas en el objetivo que depende de sí mismo. Más que nada porque daría un premio sobresaliente, conviene ver la realidad como es y no con la bufanda, de tener la ventaja de campo en las dos primeras rondas del playoff. Tras la derrota del Baskonia en casa frente al Unicaja, afrontan el reto como segundos en solitario. Una victoria en Madrid el miércoles certificaría como mínimo la tercera plaza, puesto que en un triple empate final con los vascos y el Barcelona la cuarta plaza sería para los de Vitoria.

Los valencianos perdieron por méritos propios en Andorra. Sin tiritas ni algodones. Los atenuantes de que el conjunto del Principado siempre anota al menos 82 puntos en casa y que su parcial ante su público era de 13-1, desde ayer 14-1, no sirven para nada. Para advertir del peligro sí, pero para ganar el partido no. Si el conjunto de Pedro Martínez no optó de forma más real a la victoria fue por deméritos propios, por despistes defensivos que fueron llenando un vaso que acabó derramando agua. El primer cuarto fue el mejor símbolo. Aparentemente, el 23-24 indicaba una buena puesta en escena que escondía el daño que hizo Walker (11 puntos en esos primeros 10 minutos) en los desajustes. Las ayudas no saltaron como debía y esa constante llevó al 27 de 43 final del MoraBanc en tiros de 2.

El Valencia Basket se sostuvo al partido, esa parte sí que fue buena, gracias a su gran acierto en el triple. Como recurso es ponderable, aunque la puntilla fue su mala mañana desde el tiro libre. En las dos ocasiones donde los taronja pudieron culminar la remontada, un aspecto psicológico cuando se viene por detrás, se topó con el muro de los 460 centímetros. Primero con Rafa Martínez, que dejó el marcador en 78-77, y acto seguido con Guillem Vives, que no pudo poner por delante a los suyos y dejó la cifra en un 78-78. Una canasta de Stevic (80-78) y un tapón del pívot sobre Sikma, en un balón que pudo tocar antes el cristal pero que las tomas del 'instant replay' impidieron dilucidar, volvieron a meter a los andorranos en el partido. El Valencia Basket aún dio un último arreón con Dubljevic (84-82) pero entre Shermadini, enorme, y Walker sentenciaron.

Con el 21-24, en el último minuto del primer cuarto, comenzó el primero de los dos grandes parciales del MoraBanc durante el encuentro, que cogió a la defensa valenciana con la guardia baja. Un 19-2 en ocho minutos, culminado con una canasta de Shermadini, elevó el 40-26. Los visitantes se refugiaron en una zona y solventaron con tres tiples consecutivos, de Thomas, Sastre y Vives, que apretó el encuentro al paso por vestuarios (40-35).

El primer aviso no despertó al Valencia Basket, que volvió a probar la misma medicina en el tercer cuarto. Pedro Martínez no acertó en parar la sangría con un tiempo muerto, lo pidió unos segundos después de que Albicy ya avisara con el 52-42 hasta que Shermadini remató el 54-42. Restaban casi seis minutos para el final del tercer cuarto y de nuevo le tocaba remar a los taronja para intentar asaltar el fortín de Andorra. Inició el intento de insurrección con un triple de Van Rossom (54-45) pero de nuevo Walker se puso el disfraz de asesino para poner la máxima renta para su equipo en el marcador (65-50). La alerta era en ese momento roja, no sólo por la derrota sino porque el average general con el Baskonia comenzaba a correr peligro. En ese instante había bajado a un +7. Una nueva reacción, culminada con un triple de Rafa Martínez, rebajó la renta al 67-58 pero el partido ya estaba en los guarismos que querían los jugadores de Joan Penyarroya. David Navarro estiró la ventaja al inicio del último cuarto (76-63) y un triple de Sato más una canasta más adicional de Sikma, culminando el 'alley-hoop' que ensaya con Vives en los entrenamientos, acercó el momento en el que el Valencia Basket pudo remontar desde el tiro libre. No lo hizo.