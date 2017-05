Antetokounmpo disfruta con el partido y Abalde salva al Joventut

Giannis Antetokounmpo no pasó desapercibido en las gradas del pabellón andorrano. La estrella de Milwaukee Bucks, que perdieron en la primera ronda del playoff de la NBA frente a Toronto Raptors, disfrutó con la victoria de su hermano Thanasis, con el que se le vio interactuar en muchas fases del partido. Calado con una gorra negra, atendió con su perenne sonrisa a todas la peticiones de fotografía que le solicitaron sus compañeros de asiento. El griego, de 22 años y llamado a ser uno de los dominadores de la mejor liga del mundo en la próxima década, a buen seguro que se acordó de Jaume Ponsarnau cuando se cruzó con él en la zona de vestuarios. El ahora entrenador asistente del Valencia Basket formaba parte del cuerpo técnico de España que eliminó a Grecia de los cuartos de final del Eurobasket de 2015 en Lille. A buen seguro que 'Anteto' querrá quitarse esa espina en la cita de este verano en Estambul.

La gran noticia taronja del domingo no llegó, evidentemente, en Andorra sino un para de cientos de kilómetros más al sur. El Joventut consiguió la permanencia matemática en la ACB al vencer al descendido Manresa por 100-66. Uno de los jugadores más destacados de la Penya fue Alberto Abalde, con 15 puntos incluyendo un 6 de 6 en tiros de dos y 15 de valoración. La gran temporada de Abalde es su mejor tarjeta de presentación para comenzar a cumplir a partir de la próxima temporada su contrato con el Valencia Basket. La figura perdida del alero alto tras la marcha de Lucic quedará subsanada con su más que posible llegada. Si no hay ninguna sorpresa de última hora, tendrá un hueco en la Fonteta.

Quien no estaba para pensar ni en estrellas de la NBA ni en futuros jugadores del equipo era Pedro Martínez. El técnico, con gesto serio, reconoció la superioridad del rival en el cómputo general del partido: «Ellos han jugado con un punto de energía mejor que nosotros y eso es lo que tenemos que intentar recuperar y que no pase. Hemos de estar más sólidos en defensa, su porcentaje de acierto de dos puntos ha sido demasiado bueno y seguro que ahí podríamos haber hecho un trabajo mejor. Eso es lo que depende de nosotros, no quiero darle valor a cosas que no dependen de nosotros».