El técnico pondera el esfuerzo de Kravtsov y Tobey por volver

La gran incógnita en las dos semanas que restan para el inicio de las eliminatorias por el título de la ACB es saber si será Tobey o Kravtsov el jugador que inscriba el Valencia Basket en la lista única para disputar el playoff. Pedro Martínez destacó el esfuerzo que están haciendo los dos interiores por llegar pero reconoció que la decisión será más médica que técnica: «Escogeremos al que mejor esté físicamente. Ojalá que lo podamos hacer después de algún entrenamiento pero es algo que ahora mismo desconozco. Tampoco descartemos que ninguno de los dos puedan llegar a tiempo. La semana que viene me han descartado para entrenar a los dos. Para la siguiente ahora mismo no se puede ni descartar ni garantizar. Hay que ir viendo la evolución y vamos muy al límite. El doctor a corto plazo sí que me da información y los ha descartado a los dos para la semana que viene, para la siguiente lo ha dejado más abierto».