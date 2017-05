Pedro Martínez: «Lo que no hay que hacer es hablar de boquilla y hacerlo ahora de una final es humo»

valencia. El Valencia Basket buscará mañana en Andorra afianzar su segunda plaza y seguir mirando de reojo al primer puesto de la ACB ante un eventual resbalón del Real Madrid. Es normal que con este escenario, inédito en la Fonteta a tres jornadas de finalizar la Liga Regular, se haya elevado el listón de optimismo. Como es lógico, se vive de forma diferente en la moqueta que en el parquet. Los dos lados son entendibles. «El objetivo es ganar la Liga», opinó el director general del club, Paco Raga, el miércoles. Chechu Mulero, que proviene del parquet, optó por una 'larga cambiada' con una sonrisa unos minutos después: «Si lo dice el director general tampoco puedo decir lo contrario». Ayer, Pedro Martínez, dejando claro que no le molestó la frase de su jefe se desmarcó de toda euforia que descentre o meta más presión a su equipo: «Lo que no hay que hacer es hablar de boquilla sino trabajar día a día, hacerlo ahora mismo de una semifinal o final es humo. Lo que tenemos que hacer es un buen final de temporada regular en estos tres partidos y saber que la ACB está siendo muy bonita porque hay muchos equipos en un puño. Está muy luchada y hay que tener un respeto tremendo por todo el mundo».

Por si no había quedado claro su mensaje, contundente, lo reafirmó en su siguiente respuesta: «Lo que digo es que no quiero vender humo ni decir cosas que no pienso. No me molesta nada pero personalmente lo que quiero hacer es un buen final de Liga Regular y luego jugar un buen primer playoff, que es para lo único que estamos clasificados. Para el de semifinales no estamos clasificados y ya no te cuento para la final. No creo que el objetivo tenga que ser ese, debe ser quedar lo más arriba posible. Mirar más allá es ilógico, no quiero quedar segundo para tener el factor pista en semifinales sino para jugar contra el séptimo porque es mejor que hacerlo contra el quinto. Lo único que seguro vamos a jugar son los cuartos, lo otro es humo».

Con respecto a su petición de tener a un jugador de refuerzo para los entrenamientos, mostró resignación «porque es lo que hay. Si sirviera de algo lamentarse lo haría pero como no sirve para nada intentaremos hacer las cosas como mejor podamos con los jugadores que tenemos» y se mostró confiado de que sus jugadores han pasado página de la decepción de la Eurocup para afrontar con la máxima ambición el playoff: «Son muy buenos profesionales y estoy muy contento de la actitud después del disgusto tan gordo que tuvimos. El equipo siempre ha trabajado bien los jugadores han tenido buena actitud y mentalidad. Afrontamos con ganas todo lo que queda».