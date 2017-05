Valencia Basket | El fichaje será Kravstov

El Valencia Basket aparta su mirada del mercado para lo que resta de temporada. Las negociaciones fallidas y la evolución de Slava Kravtsov tras caer lesionado han alejado de una manera casi definitiva la posibilidad de fichar un pívot. Durante los últimos días, el club trató de reforzarse con un interior que ayudase en los entrenamientos de cara al playoff por el título de Liga, pero las opciones se han esfumado.

«Es más que complicado. Ahora mismo es una opción prácticamente descartada. Hemos realizado un par de intentonas para incorporar jugadores para ayudar al equipo a entrenar, pero no hemos llegado a un acuerdo y no han cristalizado», explicó el director deportivo del club, Chechu Mulero, ayer durante el VII Marketing Meeting del Valencia Basket. El evento, que se celebró en EDEM Escuela de Empresarios, reunió a más de cien directivos.

Kravtsov se recupera a buen ritmo de una fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo, mientras que Mike Tobey, el pívot que llegó para ocupar el vacío dejado por el ucraniano, sufrió la semana pasada una rotura fibrilar parcial del sóleo derecho. El norteamericano se someterá hoy a nuevas pruebas médicas para conocer el estado de su lesión.

«La evolución de Slava es muy buena. Y Tobey tiene una rotura de fibras en una zona delicada y hay que tener la máxima precaución», avisó Mulero, quien confía en que Kravtsov pueda estar disponible para el playoff.

«No creo que Slava llegue antes de que acabe la fase regular porque queda una semana, pero desde luego debe de llegar para el playoff», añadió. Tal y como informó este periódico, Kravtsov va a apurar sus opciones de recuperarse a tiempo para el tramo decisivo de la Liga.

Los clubes deben inscribir a sus jugadores para el playoff un día antes de que arranquen los cuartos de final. «El equipo tiene 11 jugadores sanos y dos que están en un proceso de recuperación. A día de hoy es más que probable que uno llegue y que otro lo tenga muy difícil», admitió.

El Valencias Basket ha sabido sobreponerse al golpe que supuso caer en la final de la Eurocup. «El equipo está dando la talla. No se ha venido abajo, todo lo contrario. Quieren más y más. Y la prueba es que estamos los primeros e intentaremos quedar lo más alto posible para tener la plaza deportiva para la Euroliga más a mano», destacó el director general del club, Paco Raga. El mandatario lanza un ambicioso mensaje.

«Ya hemos olvidado lo de la Eurocup, hemos pasado página. Estamos líderes y ahora hay que ir a por la Liga si es posible», apuntó Raga, quien no limita las aspiraciones a obtener un billete para la Euroliga: «¿El objetivo? La Liga, por supuesto. Pero si no puede ser la Liga y logramos la plaza por méritos deportivos, pues fenomenal». Un discurso que, con una sonrisa, secundó Mulero: «Si lo dice el director general del líder de la Liga, yo no puedo decir lo contrario».

Al evento de ayer también asistió el seleccionador español, Sergio Scariolo. El entrenador sigue de cerca al taronja Pierre Oriola de cara a las próximas convocatorias. El interior catalán, de sólo 24 años, está completando una brillante campaña.

«Es un jugador que seguimos, apreciamos y valoramos. Ha tenido una evolución importante en los dos últimos años, en Sevilla y Valencia. Y quizás todavía con un margen de mejora importante», destacó Scariolo sobre la progresión de Oriola.