A la estela del maestro

Cuando el malogrado Manel Comas comenzó a dar sus primeras lecciones en un banquillo, siempre con su inseparable bigote, un joven llamado Pedro Martínez era un asiduo a sus entrenamientos. El ahora entrenador del Valencia Basket hacía por entonces su pinitos en el baloncesto base y ni en sus mejores sueños podía imaginar en esas escapadas el vuelco que iba a producirse en su vida muy poco tiempo después. El 6 de marzo de 1990, con 28 años, asumió el banquillo del entonces RAM Joventut tras el despido de Herb Brown. Cuatro días después debutó en la ACB como primer entrenador, con su primera victoria. Aquel triunfo frente al CAI Zaragoza de los hermanos Arcega, Mark Davis o Belostenny por 100-84 fue la primera muesca para él. El sábado, frente al Obradoiro en la Fonteta, elevó la cifra a las cuatro centenas. Una marca que tan sólo había conseguido flaquear el maestro de toda aquella hornada de entrenadores de la escuela de Badalona, Aíto García Reneses. «Mi cifra no se puede comparar porque él tiene muchas más victorias. Es inalcanzable, al menos por mí», reconoce Martínez. No le falta razón, puesto que el técnico madrileño dejó su contador en 738 victorias en los 1.077 partidos que dirigió.

Las cifras del catalán son más que meritorias, además de constatar que ha sido un nómada en las casi tres décadas de carrera que acumula a sus espaldas. Desde que debutó con la Penya ha liderado catorce proyectos en la ACB, contando las ocasiones en las que llegó con la temporada ya comenzada a alguno de ellos. La vida deportiva, que siempre es caprichosa, le llevó a relevar en el cargo a ese entrenador al que acudía a 'espiar' años atrás. En octubre de 2008 sustituyó a Manel Comas en el Cajasol Sevilla. Fue la última aparición del 'sheriff' en un banquillo, antes de comenzar su aventura como comentarista de televisión. Comas falleció el 17 de junio de 2013 y Pedro Martínez se acordó de él muy pocos minutos después de conseguir esa victoria 400: «Manel Comas fue un referente para mí porque cuando empecé e entrenar en Badalona a niños él ya era entrenador profesional y yo iba a verle entrenar. Superar a un entrenador que para mí ha sido uno de mis iconos me hace estar tremendamente orgulloso y satisfecho». El de Tiana cerró su etapa con la pizarra con 392 victorias en la ACB. Pedro Martínez igualó su cifra el 12 de febrero en la Fonteta. Curiosamente fue, de nuevo, con el Zaragoza como rival y con un resultado parecido al del día de su debut en Badalona (100-67). Aquel día la cifra pasó desapercibida, pero igualaba en la segunda plaza de la tabla a Comas, al que superó dos semanas después con la victoria 393. Fue contra el Joventut en Valencia. Tenía que ser frente a la Penya.

El técnico taronja celebró el sábado por la noche con su familia la cifra. Nunca ha sido amigo de las grandes estadísticas o del foco mediático pero tendrán que pasar muchos años para que otro entrenador logre superarle en el segundo puesto del ranking. El mejor situado entre los actuales entrenadores de la Liga Endesa es Salva Maldonado en el Estudiantes, con 285 triunfos.

«Estoy muy contento porque son muchos años los que han pasado. Cuando debuté en la ACB pensaba que iba a ganar tres o cuatro partidos y ya llevo cuatrocientas. No me lo esperaba porque nunca fue un objetivo», confesó tras el partido ante el Obradoiro. Martínez está superando en el Valencia Basket, con creces, su porcentaje de triunfos en la Liga. En el global, tiene un 51,3% de victorias tras acumular 400 en 780 encuentros. Sus números como taronja se disparan al 76,8%, ya que ha terminado con sonrisa 53 de los 69 partidos que ha dirigido hasta el momento en la Liga Endesa con los valencianos. Si algo define su trayectoria, donde no reluce ningún título nacional, es la constancia: «Tiene el mérito de la perseverancia, de estar muchos años pasando momentos buenos, malos y regulares. Es verdad es que es una cifra para celebrar porque en mi caso no ha sido nada fácil. Han sido muchos años de trabajo y esfuerzo para llegar aquí». En Andorra buscará la 401.