Peligra el 'playoff' para Tobey

valencia. La enfermería ha vuelto a poner una piedra en el camino al Valencia Basket. Mike Tobey no se vestirá hoy de corto frente al Rio Natura en la Fonteta y su evolución determinará si llega a tiempo de la primera ronda del playoff por el título, que comenzará en tres semanas. El americano cayó lesionado en el entrenamiento del jueves y las pruebas a las que fue sometido ayer revelaron que sufre una rotura parcial en el sóleo de la pierna derecha. La buena noticia es que el jugador no tiene afectado el Aquiles, pero en una zona tan sensible, en el músculo más profundo del gemelo que acaba en el tendón y que es básico en los saltos y las arrancadas, la evolución será la que marque el tiempo final de recuperación. Con Kravtsov, como informó este periódico, dispuesto a ganarle la partida a la lógica se avecina una decisión complicada dentro de veinte días.

Lesión aparte de Tobey, la visita del Rio Natura centra toda la atención del Valencia Basket. A falta de cuatro jornadas del final de la Liga Regular el conjunto taronja puede certificar de forma virtual su condición de cabeza de serie en la primera ronda del playoff si vence al conjunto gallego. Es más, el partido de hoy es la primera de las cuatro pruebas que le quedan a los hombres de Pedro Martínez para asegurar, al menos, la segunda plaza. El técnico catalán llegará a las 400 victorias en caso de triunfo, un cuarto centenario que en la historia de la ACB tan sólo posee Aíto García Reneses.

La cita es dramática para el Obradoiro, que llega a la Fonteta jugándose el descenso. Los gallegos tienen un balance de 9-19 y el Real Betis, penúltimo, de 8-20. El conjunto andaluz recibe hoy en San Pablo al Barça y la próxima semana visita el Fontes do Sar. El base Mickey McConell está siendo el jugador más destacado en el intento del Rio Natura de salir del infierno, promediando 13,8 y 10,6 asistencias en los últimos cinco partidos. La versatilidad del equipo de Fernández, el mejor porcentaje en triples lo exhibe Whittington con sus 208 centímetros, les hace ser siempre un equipo complicado. En la primera vuelta vencieron los valencianos 75-92.