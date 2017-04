Slava Kravtsov apura sus opciones de llegar al playoff

Desde que Slava Kravtsov se lesionó el pasado 28 de febrero ante el Khimki en la Fonteta el Valencia Basket asumió que perdía al pívot para el resto de temporada al confirmarse su rotura en el quinto dedo del pie. Esa teoría médica sigue hoy vigente pero el ucraniano trabaja sin descanso para ganarle la partida a la lógica y, al menos, crear la duda razonable antes del que el club tenga que tomar la decisión de la lista definitiva para afrontar el playoff por el título. La anómala regla, votada por todos los clubes con lo que nadie puede quejarse, impide que un jugador lesionado pero con contrato en vigor con un equipo pueda disputar una posible semifinal o final, aunque se haya recuperado, si no está inscrito en la lista cerrada un día antes de que comiencen los cuartos de final. Algo que hace que los equipos sean prudentes y no inscriban a lesionados. Sin ir más lejos, le ocurrió a Luke Sikma la pasada temporada. El americano tenía opciones de llegar a la final pero se prefirió no arriesgar y fichar a Travis Peterson.

A día de hoy, Mike Tobey sigue siendo el favorito para ocupar un lugar entre los doce elegidos para disputar el playoff de taronja, aunque nadie pone la mano en el fuego por el estado de Kravtsov el lunes 15 de mayo, unos días antes de que el Valencia Basket remita el roster a la ACB. Tendrá de plazo hasta el jueves 18 si su eliminatoria arranca el viernes y el miércoles 17 si lo hace un día antes.

El ucraniano, tal y como pudo confirmar ayer esta redacción, anda sin muletas desde hace una semana. Está en una fase de recuperación denominada 'marcha libre', una superación de la anterior que era la 'asistida con muleta'. De momento, el interior tan sólo puede andar. Ese es el único ejercicio que realiza con presión sobre el pie donde ha soldado la fractura, combinado con cargas en el gimnasio para conservar la musculatura. El siguiente paso será el clave para delimitar un plazo aproximado para volver a las pistas; la carrera. Algo que puede ocurrir la próxima semana si sigue la buena evolución que está teniendo. Pedro Martínez sigue trabajando con la idea de no contar con el jugador en lo que resta de temporada y que sea Tobey el encargado de disputar el playoff aunque, como es lógico, está siguiendo paso a paso la evolución del jugador. Lo único claro es que no se pondrá en juego su recuperación.