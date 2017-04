Mike Tobey (Nueva York, 1994) aterrizó en Valencia el 19 de marzo pero tuvo que esperar al final de la Eurocup para debutar con la camiseta taronja. Sus primeros trazos han enseñado a un interior con buenos fundamentos y que puede ser una pieza importante en la rotación de Pedro Martínez. El ex de la Universidad de Virginia se ha quedado prendado de la pasión con la que se vive el baloncesto en Europa. Nada que ver con la NBA.

¿Qué destaca de sus primeras semanas en España?

Esta es mi primera experiencia en Europa y está siendo genial. Ya me lo habían comentado pero estoy comprobando que estoy en un club maravilloso. Especialmente en tu primer año después de la Universidad es genial poder empezar en un club como este.

LAS CLAVES SU PLAN EN EUROPA «Lo único que tengo claro es que quiero estar en sitios que me ayuden a seguir mejorando» CAMBIO DE MENTALIDAD «En Europa se defiende de manera diferente, se trabaja mucho y hay más tiempo para entrenar» PEDRO MARTÍNEZ «He sentido su apoyo para ir adaptándome a una nueva realidad, a un lugar donde no hablo el idioma» LA NOCHE DE LA CREMÀ «Pensaba que estaba habiendo un pequeño bombardeo en la ciudad o algo por el estilo»

¿Le vino bien a su adaptación observar el estilo de juego en Europa desde la barrera antes de tener minutos en pista?

Obviamente todos los jugadores necesitan ajustarse a un equipo cuando llegan con la temporada empezada, así que me vino bien tener algo de tiempo para aprenderme los sistemas y el estilo del equipo y todo eso. Mi intención es trabajar duro todos los días para integrarme cada día más y ayudar al equipo.

Me cuentan que unas de las cosas que más le impactó en los primeros días fue observar la pasión con la que se vive el baloncesto en las gradas de la Fonteta.

Sí, la pasión de la afición en Valencia es alucinante. Les gusta mucho el baloncesto, saben de baloncesto y les encanta venir a animar a su equipo. Creo que es perfectamente comparable con la NCAA (la Liga Universitaria). La pasión que le ponen, el ambiente, es lo mejor.

Su peor sensación desde que llegó a Valencia, evidentemente, fue lo vivido en el vestuario tras la derrota en la final de la Eurocup.

Fue una noche muy dura para todos. Me hubiese encantado poder saltar a la pista y ayudar a mis compañeros de cualquier manera en la que hubiese podido. Definitivamente fue un golpe duro.

¿Puede el Valencia Basket luchar por el título de la ACB?

Soy todavía un recién llegado, no conozco demasiado de la Liga Endesa y del resto de equipos. Pero creo que tenemos un buen equipo, con verdaderas opciones de llegar lejos. Mi mentalidad siempre es la de tratar de ganar, así que vamos a ir paso a paso a ver si podemos acabar luchando por el título.

¿Con qué idea ha venido a Europa? ¿Es una estación de paso para intentar volver a la NBA o una oportunidad para hacer carrera aquí?

Para ser sincero, aún no sé qué va a pasar en mi carrera, lo único que tengo claro es que quiero estar en sitios que me ayuden a seguir mejorando como jugador. No sé si esa evolución como jugador me permitirá tener más opciones en la NBA o una carrera en Europa.

El caso de Sikma es un ejemplo. Cuando uno llega joven a Europa le permite afrontar el futuro con todas las posibilidades abiertas.

Exacto. Con la edad que tengo sólo quiero trabajar duro y seguir mejorando, luego veremos donde me lleva eso la próxima temporada.

¿Existe ahora en Estados Unidos un mayor respeto por el baloncesto europeo?

El baloncesto europeo está mejorando mucho, en los Estados Unidos hay mucho respeto por el nivel de juego y las habilidades que hacen falta para jugar en el nivel más alto en Europa. Cada año el nivel de jugadores europeos sube en el draft, por lo que obviamente algo se está haciendo bien en Europa y por tanto el nivel alto en Europa no solo es una buena forma de competir sino que además también es una buena forma de crecer a nivel individual.

¿Qué diferencias está observando en la forma de jugar?

Hay una diferencia básica entre el baloncesto americano y el europeo que es el calendario. Aquí se juegan dos partidos a la semana, allí tanto en la NBA como en la NBDL juegas tres o cuatro partidos a la semana. Aquí hay más tiempo para entrenar, y hay diferencias en el juego. En Europa se defiende de manera diferente, se trabaja mucho ese aspecto.

Pedro Martínez ha querido quitar presión sobre usted desde el primer momento de su llegada.

La verdad es que me ha ayudado que no se esperase de mí que produjera desde el primer momento, he sentido su apoyo y he tenido la oportunidad de ir adaptándome al equipo, a una nueva realidad, a un lugar en el que no hablo el idioma. No sentir esa presión me ha ayudado para adaptarme rápido y poder ayudar al equipo.

¿Cómo fue la experiencia de llegar a Valencia el día de la Cremà?

Llegué a Valencia un 19 de marzo y me explicaron lo que iba a pasar, pero la primera noche pensaba que estaba habiendo un pequeño bombardeo en la ciudad o algo por el estilo (risas). Tenía mucho jet lag así que aunque disfruté de lo que pude ver, intenté descansar lo que pude.