Pedro Martínez calcó su discurso nada más terminar el partido, en el micrófono de Movistar Plus y en su rueda de prensa posterior. Tenía muy claro el mensaje que quería mandar al exterior, que no era otro que el de calma por el liderato provisional de la ACB porque aunque es cierto que es un caramelo muy goloso no lo es menos que ha llegado con el resto de rivales sin disputar sus partidos, por aplazados o porque lo harán hoy: «Estoy contento por la victoria, por ganar a un equipo que se está recuperando. La clasificación no tiene mucho valor y más si nuestros rivales no juegan. Sólo tiene valor en la jornada 34 y vamos a ver si quedamos lo más arriba que podamos». Para aspirar a la primera plaza, el Valencia Basket necesita ganar sus cuatro partidos y que el Real Madrid pinche al menos uno. Preguntado al respecto, el catalán no negó que es una opción posible: «Por poder perder puede hacerlo porque la ACB es muy complicada para todos». Evidentemente, en ese todos incluyó a su equipo.

LAS CLAVES uPulso firme. En un partido trabado, el 26 de 28 en tiros libres fue fundamental para el triunfo. uTres focos de anotación. Diot, San Emeterio y Sastre se turnaron en los tirones de anotación para mantener el listón siempre alto. uRotación larga. Tobey saltó de titular y Van Rossom descansó para recuperar su alta carga de minutos.

Sobre el partido, el técnico reconoció que fue «muy igualado» y que la clave para no sentenciar la victoria en el inicio del último cuarto fue la última disposición táctica del Real Betis, cuando puso en pista a cuatro pequeños para dar velocidad al juego: «En el inicio del tercer cuarto estuvimos muy acertados, sacando una buena ventaja y corriendo bien. El partido estaba controlado pero la táctica de Alejandro (Martínez) de jugar con pequeños los últimos minutos les fue muy bien. Se metieron en el partido porque no supimos ajustar bien esa situación y la victoria llegó sufriendo más de la cuenta pero sabíamos que el partido iba a ser así de duro».

Sobre la aportación de Tobey, que volvió a saltar de inicio para desaparecer de la rotación, reconoció que la presencia de cinco interiores dificulta ese encaje, pero que esa ausencia de minutos no tiene nada que ver con una adaptación que está siendo muy buena: «Tenemos muchos jugadores no ha jugado en la segunda parte pero se está adaptando al equipo y estamos muy contentos con él». El entrenador indicó que el acierto en el tiro libre fue decisivo para amarrar el triunfo: «Hemos tirado muchos en el último minuto y medio y esos son los más difíciles de meter porque son los que tienen más presión porque son decisivos».

El 41-59 en la anotación de los jugadores de banquillo fue una de las claves del triunfo