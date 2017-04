La Fonteta se enciende para la batalla final

valencia. En la retina de los hinchas más románticos, perdura la gloriosa noche del 24 de abril de 2003. Con la Fonteta como escenario, el Valencia Basquet ganó al Krka Novo Mesto y conquistó la ULEB Cup, el primer título continental de su historia. Los fieles seguidores del equipo aseguran que no recuerdan una velada tan apasionante como aquella. Desde el salto inicial, la emoción embargó un pabellón abarrotado. Mañana, la grada volverá a quedarse pequeña. El reto de la afición para el partido de mañana frente al Unicaja consiste en alcanzar el nivel de fervor vivido hace 14 años y, de paso, lograr el mismo resultado. El club va a contribuir con numerosas iniciativas. Tifo, aplaudidores, 'globotà', fuego... La caldera taronja ya está lista para cocer su cuarto trofeo europeo.

El Unicaja, con su victoria del pasado viernes en el Martín Carpena, forzó el tercer partido de la final de la Eurocup. El juego del Valencia Basket no estuvo a la altura esperada, pero el tropiezo entraba en los planes. Mañana sí tocará poner toda la carne en el asador. De esta forma, la entidad taronja ya ha puesto en marcha diversas acciones con la intención de crear una atmósfera mágica. Como en 2003. «Siempre tengo en la cabeza la final ante el Krka Novo Mesto. La ida fue en Eslovenia y la vuelta en la Fonteta. No he visto un ambiente igual. Vamos a intentar repetirlo, aunque será difícil. Fue algo histórico», rememora Luis Company, presidente de la peña Nacho Rodilla.

El aperitivo de la fiesta tendrá lugar a las seis y media de la tarde, dos horas antes del partido. La afición ha sido convocada en la Fonteta para recibir a los jugadores y los 500 primeros seguidores en presentarse obtendrán como regalo una camiseta conmemorativa. Y, antes de que arranque el encuentro, un tifo con los colores de la Senyera adornará los dos anillos de la grada. Mientras, la peña Bàsquet Granota ultima la elaboración de un mural. «Estamos preparando una lona gigante con dibujos y dos lemas de apoyo al equipo. La ocasión lo merece y es nuestra forma de empujar al equipo», comenta Andrés Lladosa, vicepresidente del colectivo.

Los 8.500 espectadores tendrán en sus asientos aplaudidores y unos globos de color taronja que deberán ser explotados en el momento en que salte a la pista el quinteto inicial del Valencia Basket. Pero la temperatura subirá especialmente cuando cinco columnas de fuego acompañen el nombramiento de cada uno de los jugadores. No podían faltar las llamas. Además, se jugará con las luces de los móviles de la afición.

«Los jugadores sí que notan el ambiente. Ellos mismos lo dicen. El pabellón les ayuda mucho. Y los árbitros también lo notan», asegura Amparo Ferragut, presidenta de Bàsquet Che, la peña más antigua del club. El compromiso de la hinchada va a ser absoluto.

«La Fonteta va a ser el jugador que apoye y arrope al equipo en los momentos clave, porque va a haber situaciones difíciles. Pero sabemos que ellos lo dan todo», avisa Nacho Coloma, responsable de la peña PAC. La afición sigue pendiente de conocer cuántas entradas hay disponibles para el público general.

Precaución con Sastre

El técnico del Valencia Basket, Pedro Martínez, está evitando riesgos innecesarios. Así, Joan Sastre participó sólo en una parte del entrenamiento de ayer por la tarde. Una forma de prevenir. El escolta sufre una contusión en la cresta ilíaca, aunque todo apunta a que estará en condiciones de jugar mañana. En el Unicaja, Nemanja Nedovic no se ejercitó y es duda para la gran cita.

«Hay que valorar lo que está haciendo Pedro Martínez con las bajas que tenemos», subraya Toni Ramírez, presidente de El Triple. Los miembros de su peña ya han reservado mesa en un restaurante para celebrar el título mañana por la noche. La caldera no tiene dudas.