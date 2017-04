A repetir la fiesta de la ULEB

El Valencia Basket no salió anoche del Martín Carpena con cara de derrota. Ni mucho menos. Fastidiados por perder la primera oportunidad de rematar la final de la Eurocup por la vía rápida pero consciente de que le queda una última oportunidad. La más importante. La que se ha trabajado el equipo durante la durísima temporada europea que le ha llevado en el tramo decisivo a jugar a un ritmo de tres partidos por semana. Ser el mejor equipo de la competición en la segunda fase le permite tener una opción que puede valer su peso en oro, decidir el título ante su afición. Será la última entrega de la caldera taronja. Visto el precedente de decibelios de anoche en Málaga, la afición tiene que superar lo vivido en las noches mágicas ante el Khimki y el Hapoel Jerusalén.

El cambio de plan de viaje ayudará a los taronja a resetear y enfocar desde primera hora de hoy la cita más decisiva en lo que va campaña. Nada más terminar el segundo partido, la plantilla se marchó al aeropuerto, muy cercano al Carpena, para coger un vuelo privado rumbo a Manises. Antes, la maquinaria del club tuvo que desconvocar a los organismos oficiales para las celebraciones que estaban previstas para esta tarde. Un trago amargo pero que con un punto de retorno, puesto que todo volverá a activarse mañana preparando lo que puede ser la victoria en el encuentro del miércoles. Por cierto, la copa también tenía previsto un doble viaje. La Euroliga compró un billete que se activó anoche para que hoy vuelva a Barcelona y el martes viaje a Valencia en tren. Que sea para quedarse.

El mundo del deporte, siempre caprichoso, le ha puesto al Valencia Basket una oportunidad de rememorar una de las páginas más bonitas de su historia. Cuando se pase el disgusto de no levantar anoche el trofeo de la Eurocup en Málaga, entidad y aficionados esbozarán una sonrisa al recordar lo ocurrido la noche mágica del 24 de abril de 2003. El día en el que el Pamesa dio un paso al frente y levantó el título de la ULEB Cup frente la Novo Mesto, con una Fonteta repleta hasta los topes. Nadie quiso perderse la cita e incluso algunos aficionados tuvieron que disfrutar del espectáculo sentados sobre alguna escalera.

Diecisiete años después, el órdago deportivo será mucho más complicado para el Valencia Basket. El Unicaja de Joan Plaza no es el Kraka Novo Mesto de Neven Spahija, ni a los valencianos les vale esta vez perder hasta por once ya que vencieron en Eslovenia por 78-90 en el primer partido de la final. El miércoles los taronja están obligados a ganar si quieren que la fiesta se desboque como ocurrió aquel día. Un aspecto que, incluso, puede ser positivo para el ambiente previo del partido. En 2003, aunque todo el mundo quiso respetar como es lógico al rival, era muy complicado contener el clima de euforia desde primera hora de la tarde. La superioridad del Pamesa en Novo Mesto, y la constelación de estrellas con Oberto y Tomasevic al frente, hacía muy complicado encontrar otro escenario que no fuera el de Víctor Luengo levantando el trofeo por la noche. Algo que llegó a desesperar al propio Spahija en el banquillo visitante, puesto que prácticamente toda la segunda parte ya se vivió en un clima de celebración. Esta vez no. La Fonteta debe rugir desde que el Unicaja llegue al pabellón, en un ambiente deportivo pero igual de cargado como el que ayer se vivió en Málaga. Será un factor clave.

El gran deseo de la entidad de Juan Roig es que el miércoles todo termine como aquel 24 de abril. Puestos a imaginar está por comprobar los nombres en las postales que mutarán en aquellos protagonistas. En la retina de los 9.000 espectadores, en esta ocasión tras las reformas del pabellón serán 8.500 los que disfrutarán del espectáculo, siempre quedará la imagen de Kammerichs subido a uno de los aros, ondeando la red para llevar el delirio a la grada. Oriola se postula como un buen candidato si se tercia. El abrazo de Juan Roig con Paco Olmos sucederá igual con Pedro Martínez. Incluso el de Hopkins si ponemos a Dubljevic. El equipo tiene hasta dos lesionados, Diot y Kravtsov, para suplir a Abio. Soñar es gratis. Queda una bala.